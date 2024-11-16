Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berujung Cedera, Begini Kata Shin Tae-yong soal Debut Kevin Diks Bersama Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |16:27 WIB
Berujung Cedera, Begini Kata Shin Tae-yong soal Debut Kevin Diks Bersama Timnas Indonesia
Kevin Diks saat membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

KATA Shin Tae-yong soal penampilan debut Kevin Diks bersama Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Pelatih Timnas Indonesia itu memuji debut Kevin Diks karena senang tak membuat kesalahan, terlepas dari cedera yang dialaminya.

Kevin Diks melakoni debut untuk Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024). Pemain berusia 28 tahun itu dipercaya sebagai starter.

Kevin Diks

Namun sayang, Kevin Diks hanya bermain selama 41 menit dalam pertandingan itu. Pemain FC Copenhagen tersebut ditarik keluar karena mengalami benturan keras dengan pemain Jepang. Dia pun tak bisa melanjutkan pertandingan.

Meski menjalani debut yang kurang maksimal, Shin Tae-yong tetap senang dengan performa Kevin Diks. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai, Kevin bermain sangat baik untuk menjaga lini pertahanan Skuad Garuda.

“Sebenarnya Diks adalah pemain hebat. Dia tidak membuat kesalahan,” kata Shin Tae-yong selepas pertandingan, dikutip Sabtu (16/11/2024).

Sementara itu, Shin Tae-yong belum bisa memberi kabar terkini soal kondisi cedera yang dialami Kevin Diks. Dia harus menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi anak asuhnya tersebut.

Halaman:
1 2
      
