Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Jay Idzes kepada Suporter Usai Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Jepang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |15:26 WIB
Pesan Menyentuh Jay Idzes kepada Suporter Usai Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Jepang
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PESAN menyentuh disampaikan Jay Idzes kepada suporter Timnas Indonesia usai skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kalah 0-4 dari Jepang. Kapten Timnas Indonesia itu berterima kasih karena timnya selalu mendapat dukungan luar biasa, meskipun hasil yang didapat terkadang tidak sesuai harapan.

Jaya Idzes mengatakan Timnas Indonesia sangat beruntung memiliki suporter yang setia dan militan saat mendukung tim kebanggaan. Menurutnya, dukungan suporter memang dibutuhkan tim asuhan Shin Tae-yong itu.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang

"Kami mengapresiasi kehadiran suporter. Kami selalu mendapatkan rasa cinta dari mereka," kata Jay Idzes di Jakarta, Jumat 15 November 2024.

Jay Idzes pun berjanji akan berusaha segera mempersembahkan kemenangan untuk suporter Timnas Indonesia. Kemenangan juga memang penting didapat Timnas Indonesia guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185366/sumardji-n9XP_large.jpg
Sumardji Terbang ke Eropa untuk Wawancara Calon Pelatih Timnas Indonesia, Siapa Dia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185363/timur_kapadze-5o1h_large.jpg
Timur Kapadze Puji Perkembangan Timnas Indonesia, Yakin Bersinar di Kualifikasi Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185343/erick_thohir_bersama_pemain_timnas_indonesia-wqZm_large.jpg
Pesan Erick Thohir ke Timnas Indonesia Usai Ditunjuk Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026: Kesempatan Naik Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185298/timur_kapadze-mGSW_large.jpg
Media Uzbekistan Bikin Heboh Sebut Timur Kapadze Hampir Pasti Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/11/1647105/hasil-lengkap-liga-futsal-profesional-black-steel-menggila-bts-perkasa-lwx.jpg
Hasil Lengkap Liga Futsal Profesional: Black Steel Menggila, BTS Perkasa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/kevin_diks.jpg
Komentar Berkelas Kevin Diks usai Cetak Gol dalam Kemenangan Telak Monchengladbach atas Heidenheim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement