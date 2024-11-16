Pesan Menyentuh Jay Idzes kepada Suporter Usai Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Jepang

PESAN menyentuh disampaikan Jay Idzes kepada suporter Timnas Indonesia usai skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kalah 0-4 dari Jepang. Kapten Timnas Indonesia itu berterima kasih karena timnya selalu mendapat dukungan luar biasa, meskipun hasil yang didapat terkadang tidak sesuai harapan.

Jaya Idzes mengatakan Timnas Indonesia sangat beruntung memiliki suporter yang setia dan militan saat mendukung tim kebanggaan. Menurutnya, dukungan suporter memang dibutuhkan tim asuhan Shin Tae-yong itu.

"Kami mengapresiasi kehadiran suporter. Kami selalu mendapatkan rasa cinta dari mereka," kata Jay Idzes di Jakarta, Jumat 15 November 2024.

Jay Idzes pun berjanji akan berusaha segera mempersembahkan kemenangan untuk suporter Timnas Indonesia. Kemenangan juga memang penting didapat Timnas Indonesia guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.