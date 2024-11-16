Pelatih Jepang Usai Menang 4-0: Timnas Indonesia Tetap Layak Lolos ke Piala Dunia

PELATIH Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, sebut Timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia. Hal ini disampaikan meski Timnas Indonesia baru saja kalah telak dari Jepang dengan skor 0-4 dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB itu, skuad Garuda babak belur dihajar Jepang. Mereka tumbang empat gol tanpa balas lewat gol bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’).

Kekalahan ini membuat skuad Garuda makin terpuruk di dasar klasemen Grup C. Mereka baru mengemas 3 poin, terpaut 3 angka dengan tim yang menduduki posisi kedua hingga kelima.

Meski begitu, Hajime Moriyasu tetap merasa Timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia. Pasalnya, skuad Garuda kini punya pemain yang berkualitas.

Bagi Hajime Moriyasu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun sudah melakukan tugasnya dengan baik. Jika nantinya skuad Garuda bisa memiliki pemain berkualitas lebih banyak lagi, bukan tidak mungkin mereka bisa lolos ke Piala Dunia.