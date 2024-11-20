Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Mengejutkan Maarten Paes Usai Timnas Indonesia Rebut Tiga Poin Penting atas Arab Saudi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |08:41 WIB
Komentar Mengejutkan Maarten Paes Usai Timnas Indonesia Rebut Tiga Poin Penting atas Arab Saudi
Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes mengaku semakin optimis Garuda bisa menembus Piala Dunia 2026. Komentar menarik Maarten Paes itu diungkap lantaran Timnas Indonesia baru saja mengalahkan salah satu tim terkuat di Asia, yakni Arab Sasudi dengan skor 2-0.

Ya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- baru saja menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Usai laga, Maarten Paes menegaskan saat ini Timnas Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata lagi dalam fase Grup C. Dia menyebutkan skuad Garuda sangat siap bersaing dengan tim lain demi meraih hasil maksimal dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut.

"Sangat percaya diri dalam persaingan ini, semuanya sangat ketat," kata Maarten Paes usai laga, dikutip Rabu (20/11/2024).

Maarten Paes (Isra Triansyah/MPI)

Pemain berposisi kiper itu menjelaskan kemenangan sudah menjadi target utama melawan Arab Saudi. Untuk itu, Timnas Indonesia bekerja keras sejak awal laga dan berhasil meraih hasil tiga poin penting tersebut.

"Kami mendapatkan cleansheet dan mendapatkan kemenangan,“ tambah Maarten Paes.

1 2
      
