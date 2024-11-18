Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Kiper Timnas Arab Saudi Mohammed Al-Rubaie dengan Maarten Paes yang Ternyata Berbeda Jauh

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |20:45 WIB
Adu Harga Pasaran Kiper Timnas Arab Saudi Mohammed Al-Rubaie dengan Maarten Paes yang Ternyata Berbeda Jauh
Simak adu harga pasaran Mohammed Al-Rubaie vs Maarten Paes (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

ADU harga pasaran kiper Timnas Arab Saudi Mohammed Al-Rubaie dengan Maarten Paes cukup menarik. Ternyata perbedaannya cukup jauh!

Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Merah Putih mutlak membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa ke Piala Dunia 2026.

Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Skuad Garuda tidak menargetkan diri finis di posisi puncak mau pun runner up agar bisa lolos otomatis ke Piala Dunia. Akan tetapi, Shin Tae-yong ingin finis di posisi ketiga atau keempat sehingga akan bertarung kembali di babak keempat.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi sendiri akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024 malam WIB. Meski mendapat dukungan dari 70.000 suporter, laga ini dipastikan tidak akan mudah.

Sebab, lini serang masih menjadi masalah besar bagi Timnas Indonesia. Ditambah, Arab Saudi diperkuat Mohammed Al-Rubiae.

Meski bukan pilihan utama, namun penjaga gawang asal tim Al Hilal ini memiliki kemampuan mumpuni dan harga pasar yang cukup tinggi. Dilansir dari Transfermarkt, angkanya hanya Rp7,82 miliar!

Angka ini sudah menurun jauh dari pada saat 2022. Ketika itu, harga pasarnya berada di angka Rp26,7 miliar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647503/eks-kiper-timnas-indonesia-ronny-pasla-meninggal-dunia-kcw.webp
Eks Kiper Timnas Indonesia Ronny Pasla Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/dean_james.jpg
Komentar Dean James usai Diganjar Kartu Merah Pertama Sepanjang Karier
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement