Adu Harga Pasaran Kiper Timnas Arab Saudi Mohammed Al-Rubaie dengan Maarten Paes yang Ternyata Berbeda Jauh

ADU harga pasaran kiper Timnas Arab Saudi Mohammed Al-Rubaie dengan Maarten Paes cukup menarik. Ternyata perbedaannya cukup jauh!

Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Merah Putih mutlak membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa ke Piala Dunia 2026.

Skuad Garuda tidak menargetkan diri finis di posisi puncak mau pun runner up agar bisa lolos otomatis ke Piala Dunia. Akan tetapi, Shin Tae-yong ingin finis di posisi ketiga atau keempat sehingga akan bertarung kembali di babak keempat.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi sendiri akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024 malam WIB. Meski mendapat dukungan dari 70.000 suporter, laga ini dipastikan tidak akan mudah.

Sebab, lini serang masih menjadi masalah besar bagi Timnas Indonesia. Ditambah, Arab Saudi diperkuat Mohammed Al-Rubiae.

Meski bukan pilihan utama, namun penjaga gawang asal tim Al Hilal ini memiliki kemampuan mumpuni dan harga pasar yang cukup tinggi. Dilansir dari Transfermarkt, angkanya hanya Rp7,82 miliar!

Angka ini sudah menurun jauh dari pada saat 2022. Ketika itu, harga pasarnya berada di angka Rp26,7 miliar.