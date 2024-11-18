Singgung Kondisi Kevin Diks Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Shin Tae-yong: Prioritaskan Pemain

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bicara soal kondisi Kevin Diks jelang laga kontra Timnas Arab Saudi. Ia mengaku tidak mau memaksakan seorang pemain untuk turun.

Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB. Laga itu merupakan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jelang laga tersebut, Shin tampaknya akan menepikan Diks yang sedang dibalut cedera. Ia tidak ingin kondisi pemain FC Copenhagen itu semakin parah.

“Untuk Kevin Diks sepertinya sulit dimainkan (lawan Arab Saudi),” kata Shin dalam konferensi pers jelang laga kontra Arab Saudi di SUGBK, Senin (18/11/2024).

Pria asal Korea Selatan itu memprioritaskan kondisi anak asuhnya. Karena itu, ia tidak akan memaksakan Diks untuk tampil membela Timnas Indonesia besok melawan Arab Saudi.

“Yang harus diutamakan memang kondisi para pemain, harus dijaga. Jadi saya tidak akan memaksa untuk memainkan Kevin Diks,” tuturnya.