HOME BOLA LIGA SPANYOL

Raphinha Bakal Jadi Kunci Sukses Barcelona Juara Liga Spanyol 2024-2025!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |18:43 WIB
Raphinha Bakal Jadi Kunci Sukses Barcelona Juara Liga Spanyol 2024-2025!
Performa Raphinha akan jadi kunci Barcelona juara Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: Instagram/@raphinha)
RAPHINHA bakal jadi kunci sukses Barcelona menjuarai Liga Spanyol 2024-2025. Performa pemain asal Brasil itu memang tengah garang belakangan ini.

Pertandingan lanjutan Liga Spanyol 2024-2025 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Raphinha beraksi di laga Barcelona vs Bayern Munich (Foto: FC Bayern Munich)

Cederanya Dani Olmo justru membawa berkah buat Raphinha. Eks Leeds United itu dipercaya pelatih Hansi Flick untuk menjadi gelandang serang sekaligus kapten Barcelona.

Di luar dugaan, Raphinha sanggup membayar kepercayaan tersebut. Ia tercatat sudah mengemas tujuh gol dan delapan assist dalam 13 pertandingan Liga Spanyol 2024-2025.

Romario melihat performa ciamik Raphinha itu menjadi kunci Barcelona garang belakangan ini. Ia yakin pemain berusia 27 tahun tersebut bakal berperan penting pada raihan Liga Spanyol.

“Saya biasanya bukan seorang penggemar sepakbola, tetapi ketika Barcelona bermain, Anda harus menaruh perhatian. Barcelona memiliki tim yang hebat,” ucap Romario, dikutip dari Football Espana, Senin (18/11/2024).

Halaman:
1 2
      
