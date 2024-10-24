Komentar Raphinha Setelah Cetak Hattrick dan Antar Barcelona Hajar Bayern Munich 4-1

BARCELONA – Komentar Raphinha setelah cetak hattrick dan antar Barcelona hajar Bayern Munich 4-1 menarik untuk diketahui. Sebab, penampilannya begitu menonjol.

Duel Barcelona vs Bayern Munich itu berlangsung pada matchday tiga Liga Champions 2024-2025. Pertandingan dimainkan di Stadion Olimpiade Lluis-Companys, Kamis (24/10/2024) dini hari WIB.

Empat gol Barcelona dihasilkan oleh hattrick Raphinha (1’, 45’, 56’) dan Robert Lewandowski (36’). Sedangkan, satu-satunya gol Bayern dicetak oleh Harry Kane (18’).

Trigol Raphinha itu bertambah spesial dengan catatan yang dibukukan pada laga tersebut. Pemain asal Brasil itu memainkan laga ke-100-nya selama berkostum Barcelona saat menjamu Bayern!

Belum lagi, Raphinha menyandang ban kapten. Tidak heran bila eks Leeds United tersebut begitu senang dengan trigol, tiga poin, dan catatan 100 laga.

“Pekan hebat ini belum juga berakhir. Saya sungguh senang bisa memainkan laga ke-100 dalam kostum indah ini. Ini adalah pertandingan spesial dan saya akan selalu mengingatnya,” papar Raphinha, mengutip dari laman resmi UEFA, Kamis (24/10/2024).