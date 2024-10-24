Real Madrid vs Barcelona: Carlo Ancelotti Pusing, 2 Pemain Pentingnya Harus Absen di El Clasico

Real Madrid bakal melawan Barcelona akhir pekan ini di Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: Instagram/realmadrid)

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti tengah pusing memikirkan persiapan menghadapi Barcelona di pekan ke-11 Liga Spanyol 2024-2025, pada Minggu 27 Oktober 2024. Pasalnya ada dua pemain penting Madrid, yakni Thibaut Courtois dan Rodrygo Goes yang absen di pertandingan bertajuk el clasico tersebut.

Ya, el clasico sudah di depan mata tapi Madrid justru kehilangan sejumlah pemain penting. Courtois dipastikan absen karena mengalami cedera usai Los Blancos –julukan Madrid– menang comeback 5-2 atas Borussia Dortmund di Liga Champions 2024-2025.

Cedera kiper asal Belgia itu sudah dikonfirmasi pihak Madrid. Melalui laman resmi, Madrid menyampaikan Courtois mengalami ceder adduktor di kaki kirinya, sehingga mau tidak mau penjaga gawang berusia 32 tahun itu perlu waktu beristirahat.

“Setelah dilakukan tes terhadap pemain kami Thibaut Courtois oleh Layanan Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera adduktor di kaki kirinya. Perkembangannya akan dipantau,” bunyi keterangan resmi dari Madrid, Kamis (24/10/2024).

Sejauh ini Courtois masih dalam tahap pemulihan, namun dengan laga Madrid vs Barcelona yang begitu mepet, maka peluang ia bermain sangat kecil. Kehilangan Courtois jelas menjadi masalah, sebab ia hampir selalu dimainkan Ancelotti di semua kompetisi.

Selain Courtois, Madrid juga berpeluang tak diperkuat Rodrygo. Winger asal Brasil itu dikabarkan Marca mengalami cedera hamstring.