Jordi Amat Akui Timnas Indonesia Kerepotan Lawan Jepang

JAKARTA – Jordi Amat mengakui Timnas Indonesia begitu kerepotan melawan Jepang. Alhasil, mereka harus kalah dengan skor telak 0-4.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Indonesia seakan tak berdaya di hadapan Samurai Biru.

Jordi mengatakan timnya sudah bekerja keras dengan menampilkan performa terbaik dalam laga itu. Namun, Jepang lebih berkualitas ketimbang Timnas Indonesia.

"Saya pikir kami bermain sangat baik. Kami sudah mencoba, kami punya peluang, tetapi dalam permainan seperti ini harus menyelesaikan peluang tersebut. Ini sangat sulit," kata Jordi, dikutip Minggu (17/11/2024).

Pemain Johor Darul Takzim itu turut mengapresiasi suporter yang telah mendukung perjuangan Timnas Indonesia melawan Jepang. Namun, ia mengakui hasil akhir memang tidak seperti apa yang diharapkan.