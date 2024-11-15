Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Buka Suara soal Timnas Indonesia yang dalam Tekanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kami Harus Berjuang Keras

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |00:04 WIB
Justin Hubner Buka Suara soal Timnas Indonesia yang dalam Tekanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kami Harus Berjuang Keras
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JUSTIN Hubner buka suara soal Timnas Indonesia yang dalam tekanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menegaskan Timnas Indonesia siap berjuang keras untuk menjawab tekanan itu.

Diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi di lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 15 dan 19 November 2024.

Justin Hubner

Dua laga tersebut akan menjadi krusial bagi Skuad Garuda. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong harus meraih poin agar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Diketahui, hanya dua tim teratas di klasemen yang berhak lolos langsung.

Sementara itu, dua tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali bertarung memperebutkan dua tiket tersisa di putaran keempat. Timnas Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat kelima dengan koleksi tiga poin dari empat pertandingan.

Skuad Garuda menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026 lewat putaran keempat. Tekanan pun berada di pundak para penggawa Timnas Indonesia. Justin mengakui tekanan itu akan menjadi motivasi untuk berjuang lebih keras.

Halaman:
1 2
      
