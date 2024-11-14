5 Pemain Bintang Timnas Jepang yang Berkarier di Liga Inggris, Nomor 1 Penggawa Liverpool!

5 pemain bintang Timnas Jepang yang berkarier di Liga Inggris menarik diulas. Salah satunya membela Liverpool.

Ya, Timnas Indonesia akan menjamu pasukan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- dalam laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang akan digelar di SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB ini menjadi penting bagi Timnas Indonesia karena skuad asuhan Shin Tae-yong itu masih tertahan di posisi lima klasemen.

Jay Idzes dan kolega baru mengumpulkan tiga poin dari empat laga. Hal ini membuat posisi Timnas Indonesia dalam bahaya karena tidak berada pada zona yang aman untuk lolos ke Piala Dunia maupun ke babak selanjutnya.

Langkah Timnas Indonesia pun dipastikan tidak akan mudah untuk merebut poin pada matchday kelima ini. Sebab, mereka akan menghadapi Timnas Jepang sebagai lawan berikutnya.

Timnas Jepang merupakan tim terkuat di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang dihuni banyak pemain dari Eropa, mereka kukuh di puncak klasemen dan belum terkalahkan di 4 laga.

Bahkan, beberapa pemain bintang Timnas Jepang bermain Liga Inggris, liga yang dikenal sebagai liga terbaik di dunia. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain bintang Timnas Jepang yang berkarier di Liga Inggris:

5. Ao Tanaka





Pemain pertama Timnas Jepang yang berkarier di Liga Inggris adalah Ao Tanaka. Gelandang tengah berusia 26 tahun itu saat ini tercatat sebagai pemain tim kasta kedua Liga Inggris, Leeds United. Di musim ini, ia tercatat sudah bermain dalam 12 pertandingan.

4. Yukinari Sugawara





Pemain bintang Timnas Jepang yang berkarier di Liga Iggris berikutnya adalah Yukinari Sugawara. Bek kanan berusia 24 tahun itu saat ini merupakan bagian dari tim Liga Inggris, Southampton. Di musim ini, tercatat dirinya telah mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 10 laga.

3. Daichi Kamada





Berikutnya, ada nama gelandang serang yang ukup diandalkan di skuad Timnas Jepang, Daichi Kamada. Pemain berusia 28 tahun itu merupakan bagian dari tim Crystal Palace. Ia pun bermain reguler di tim ini dengan selalu bermain dalam 11 pertandingan.