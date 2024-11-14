Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Bintang Timnas Jepang yang Berkarier di Liga Inggris, Nomor 1 Penggawa Liverpool!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |15:43 WIB
5 Pemain Bintang Timnas Jepang yang Berkarier di Liga Inggris, Nomor 1 Penggawa Liverpool!
Wataru Endo kala membela Liverpool. (Foto: Liverpool)
A
A
A

5 pemain bintang Timnas Jepang yang berkarier di Liga Inggris menarik diulas. Salah satunya membela Liverpool.

Ya, Timnas Indonesia akan menjamu pasukan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- dalam laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang akan digelar di SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB ini menjadi penting bagi Timnas Indonesia karena skuad asuhan Shin Tae-yong itu masih tertahan di posisi lima klasemen.

Jay Idzes dan kolega baru mengumpulkan tiga poin dari empat laga. Hal ini membuat posisi Timnas Indonesia dalam bahaya karena tidak berada pada zona yang aman untuk lolos ke Piala Dunia maupun ke babak selanjutnya.

Langkah Timnas Indonesia pun dipastikan tidak akan mudah untuk merebut poin pada matchday kelima ini. Sebab, mereka akan menghadapi Timnas Jepang sebagai lawan berikutnya.

Timnas Jepang merupakan tim terkuat di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang dihuni banyak pemain dari Eropa, mereka kukuh di puncak klasemen dan belum terkalahkan di 4 laga.

Bahkan, beberapa pemain bintang Timnas Jepang bermain Liga Inggris, liga yang dikenal sebagai liga terbaik di dunia. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain bintang Timnas Jepang yang berkarier di Liga Inggris:

5. Ao Tanaka

Ao Tanaka

Pemain pertama Timnas Jepang yang berkarier di Liga Inggris adalah Ao Tanaka. Gelandang tengah berusia 26 tahun itu saat ini tercatat sebagai pemain tim kasta kedua Liga Inggris, Leeds United. Di musim ini, ia tercatat sudah bermain dalam 12 pertandingan.

4. Yukinari Sugawara

Yukinari Sugawara

Pemain bintang Timnas Jepang yang berkarier di Liga Iggris berikutnya adalah Yukinari Sugawara. Bek kanan berusia 24 tahun itu saat ini merupakan bagian dari tim Liga Inggris, Southampton. Di musim ini, tercatat dirinya telah mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 10 laga.

3. Daichi Kamada

Daichi Kamada

Berikutnya, ada nama gelandang serang yang ukup diandalkan di skuad Timnas Jepang, Daichi Kamada. Pemain berusia 28 tahun itu merupakan bagian dari tim Crystal Palace. Ia pun bermain reguler di tim ini dengan selalu bermain dalam 11 pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646509/6-pemain-abroad-perkuat-timnas-indonesia-di-sea-games-2025-qld.webp
6 Pemain Abroad Perkuat Timnas Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan_foto_pbsi.jpg
Drama 3 Gim! Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen di Perempat Final Australian Open 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement