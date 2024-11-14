Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Zion Suzuki, Kiper Ganas Timnas Jepang Keturunan Ghana yang Masuk Top 5 Penyelamatan Terbanyak Liga Serie A

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |15:10 WIB
Kisah Zion Suzuki, Kiper Ganas Timnas Jepang Keturunan Ghana yang Masuk Top 5 Penyelamatan Terbanyak Liga Serie A
Kiper Timnas Jepang, Zion Suzuki. (Foto: Instagram/parmacalcio1913)
A
A
A

KISAH Zion Suzuki sebagai kiper utama Timnas Jepang saat ini menarik diulas. Sosok Zion Suzuki, Ko Itakura, Shogo Taniguchi dan Koki Machida diprediksi akan menjadi tembok yang menyulitkan Timnas Indonesia saat kedua tim berjumpa di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Lantas siapa sebenarnya sosok Zion Suzuki? Sebagai awalan, Zion Suzuki adalah kiper Timnas Jepang keturunan Ghana. Saat ini ia bermain di Liga Italia bersama Parma.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (14/11/2024), Okezone telah merangkum kisah Zion Suzuki, sebagai berikut.

Profil Zion Suzuki

Zion Suzuki merupakan kiper utama Timnas Jepang saat ini yang lahir di Amerika Serikat pada 21 Agustus 2002 dan ia merupakan keturunan Jepang-Ghana. Sosoknya memulai debut bersama Timnas Jepang U-15 pada 2016 dan tampil sebanyak tiga kali. Setahun kemudian, kiper setinggi 190 cm itu kembali dipanggil oleh federasi sepak bola Jepang (JFA) untuk membela Timnas Jepang U-16 hingga U-17.

Debutnya bersama timnas senior Jepang baru terjadi pada 2022 dan sampai saat ini ia sudah mencatatkan appearance sebanyak 14 kali. Penjaga gawang dengan market value sebesar Rp121,67 miliar itu kini telah tampil di 11 pertandingan Serie A sejak bergabung pada Juli 2024. Zion setidaknya telah membela sebanyak tiga klub selama menjadi kiper, yakni Urawa Reds U-18 dan senior, Sint-Truiden, dan Parma.

Zion Suzuki

Kisah Zion Suzuki di Liga Serie A

Suzuki yang lahir dari ibu berkebangsaan Jepang dan ayah berkebangsaan Ghana, muncul sebagai pilihan utama Parma. Setelah memulai karier profesionalnya bersama Urawa Reds di J.League , Suzuki mulai menarik perhatian klub-klub dari liga-liga besar Eropa selama masa baktinya bersama klub Belgia, St Truiden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.webp
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/menpora_erick_thohir.jpg
996 Atlet Indonesia Tempur di SEA Games Thailand 2025, Target Tembus 3 Besar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement