Kisah Zion Suzuki, Kiper Ganas Timnas Jepang Keturunan Ghana yang Masuk Top 5 Penyelamatan Terbanyak Liga Serie A

KISAH Zion Suzuki sebagai kiper utama Timnas Jepang saat ini menarik diulas. Sosok Zion Suzuki, Ko Itakura, Shogo Taniguchi dan Koki Machida diprediksi akan menjadi tembok yang menyulitkan Timnas Indonesia saat kedua tim berjumpa di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Lantas siapa sebenarnya sosok Zion Suzuki? Sebagai awalan, Zion Suzuki adalah kiper Timnas Jepang keturunan Ghana. Saat ini ia bermain di Liga Italia bersama Parma.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (14/11/2024), Okezone telah merangkum kisah Zion Suzuki, sebagai berikut.

Profil Zion Suzuki

Zion Suzuki merupakan kiper utama Timnas Jepang saat ini yang lahir di Amerika Serikat pada 21 Agustus 2002 dan ia merupakan keturunan Jepang-Ghana. Sosoknya memulai debut bersama Timnas Jepang U-15 pada 2016 dan tampil sebanyak tiga kali. Setahun kemudian, kiper setinggi 190 cm itu kembali dipanggil oleh federasi sepak bola Jepang (JFA) untuk membela Timnas Jepang U-16 hingga U-17.

Debutnya bersama timnas senior Jepang baru terjadi pada 2022 dan sampai saat ini ia sudah mencatatkan appearance sebanyak 14 kali. Penjaga gawang dengan market value sebesar Rp121,67 miliar itu kini telah tampil di 11 pertandingan Serie A sejak bergabung pada Juli 2024. Zion setidaknya telah membela sebanyak tiga klub selama menjadi kiper, yakni Urawa Reds U-18 dan senior, Sint-Truiden, dan Parma.

Kisah Zion Suzuki di Liga Serie A

Suzuki yang lahir dari ibu berkebangsaan Jepang dan ayah berkebangsaan Ghana, muncul sebagai pilihan utama Parma. Setelah memulai karier profesionalnya bersama Urawa Reds di J.League , Suzuki mulai menarik perhatian klub-klub dari liga-liga besar Eropa selama masa baktinya bersama klub Belgia, St Truiden.