Adu Statistik Kiper Zion Suzuki dengan Maarten Paes, Siapa yang Paling Sering Kebobolan?

ADU statistik kiper Zion Suzuki dengan Maarten Paes menarik untuk dibahas. Sebab kedua kiper tersebut akan saling berjumpa di laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Indonesia vs Jepang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu merupakan matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tentu menarik melihat persaingan antara Timnas Indonesia vs Jepang, terutama duel kiper yang menjaga gawang kedua tim tersebut. Sebab baik Maarten Paes dan Zion Suzuki saat ini adalah dua kiper andalan timnas masing-masing.

Paes saat ini merupakan kiper dari klub Amerika Serikat, FC Dallas. Ia sudah merampungkan kompetisi musim 2024 bersama FC Dallas dan mencatatkan 52 kebobolan dari 30 laganya di MLS tahun ini.

Sedangkan Zion Suzuki bermain untuk Parma di Liga Italia 2024-2025. Liga Italia sendiri masih berlangsung dan karena itu, Suzuki hanya baru mencatatkan 14 laga dengan catatan sembilan kali kebobolan.

Lalu bagaimana dengan di timnas masing-masing? Paes baru memiliki caps yang sedikit karena ia baru dinaturalisasi oleh PSSI.