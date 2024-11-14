Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Ogah Sesumbar: Absennya Ayase Ueda Bukan Sebuah Keuntungan untuk Timnas Indonesia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |11:37 WIB
Maarten Paes Ogah Sesumbar: Absennya Ayase Ueda Bukan Sebuah Keuntungan untuk Timnas Indonesia!
Maarten Paes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, menyebut absennya striker Jepang, Ayase Ueda, bukanlah sebuah keuntungan bagi skuad Garuda. Pasalnya, meski kehilangan Ayase Ueda, Timnas Jepang masih tetap tangguh karena punya kedalaman skuad yang luar biasa.

Ueda dipastikan absen membela Jepang saat melawat ke markas Timnas Indonesia dan China dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, striker Feyenoord itu mengalami cedera pangkal paha.

Maarten Paes

Kendati begitu, absennya Ueda dinilai Maarten Paes bukan sebuah keuntungan bagi Timnas Indonesia. Sebab, tim polesan Hajime Moriyasu itu dihuni oleh banyak pemain bintang, seperti Kaoru Mitoma, Takefusa, Kubo, Wataru Endo, hingga Ritsu Doan.

Maarten Paes juga melempar pujian kepada Koki Ogawa. Menurutnya, striker Timnas Jepang itu juga bisa jadi ancaman bagi skuad Garuda.

“Saya rasa mereka punya banyak striker hebat, mereka punya Ogawa yang mana dia juga bermain untuk liga Belanda. Mereka juga punya banyak winger bagus, seperti Mitoma, Kubo, Doan,” kata Maarten Paes kepada awak media di Jakarta beberapa hari lalu, dikutip Kamis (14/11/2024).

“Lalu, ada banyak gelandang bagus seperti Endo, Kamada. Mereka punya kedalaman skuad yang luar biasa,” lanjutnya.

“Jadi, saya rasa Ueda memang striker bagus, tetapi mereka punya banyak striker bagus lain. Misalnya Ogawa, dia mampu mencetak gol melawan Arab Saudi saat mereka menang 2-0,” ucap Maarten Paes.

“Jadi kami mempersiapkan diri untuk siapa saja. (Absennya) Ueda bukan keuntungan besar buat kami, tetapi keuntungannya adalah kami bisa bermain di kandang,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
