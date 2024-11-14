Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia siap tempur melawan Jepang di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sudah dirilis. Laga akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Kedua tim telah bersiap sejak awal pekan ini demi mendapatkan hasil maksimal. Timnas Indonesia memburu kemenangan pertamanya setelah pada empat laga awal Grup C hanya mengemas tiga imbang dan satu kalah.

(Timnas Jepang fokus berlatih di Jakarta. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Di sisi lain, skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- ingin melanjutkan tren positif mereka. Dalam empat laga awal, skuad asuhan Hajime Moriyasu mengemas tiga menang dan satu imbang.

Timnas Jepang pun tidak meremehkan Timnas Indonesia meski secara ranking FIFA unggul jauh (15 berbanding 130). Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu secara tegas menegaskan tak mau terkecoh dengan ranking FIFA Timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 130 dunia.

Bagaimana dari segi formasi? Timnas Indonesia dan Jepang mengandalkan pola yang sama, yakni 3-4-3. Bedanya, Jepang lebih banyak memainkan pemain bertipe menyerang ketimbang Timnas Indonesia.

Terbukti untuk posisi wing back kanan dan kiri, Hajime Moriyasu memilih memainkan Ritsu Doan (kanan) dan Kaoru Mitoma (kiri) yang notabene memiliki posisi asli sebagai winger. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang condong memainkan pemain berposisi fullback di posisi wing back.