Hasil Timnas Australia vs Arab Saudi di Babak Pertama: Skor Sama Kuat 0-0

MELBOURNE – Tim Nasional (Timnas) Australia tampak kesulitan menjebol gawang Arab Saudi di babak pertama matchday kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis (14/11/2024) sore WIB. Bermain di AAMI Park, Melbourne, Australia, kedua tim pun pada akhirnya menutup babak pertama dengan skor 0-0.

Sebagai tuan rumah, Australia justru tertekan. Namun, secara peluang tim, Australia jauh lebih baik dari Arab Saudi walau pada akhirnya skor 0-0 tetap tak berubah hingga babak pertama berakhir.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan sengit sudah terlihat sejak babak pertama dimainkan. Australia yang berstatus tim tuan rumah justru beberapa kali ditekan oleh lini depan Arab Saudi.

Kendati demikian, tak banyak kesempatan yang dimiliki Arab Saudi untuk melepaskan tembakan. Alhasil, selama 45 menit pertama itu Arab Saudi yang mengoleksi 60 persen penguasaan bola hanya mencatatkan dua tembakan dan hanya satu yang tepat ke gawang Australia.

Sedangkan Australia boleh kalah dalam hal penguasaan bola. Namun, setidaknya Australia mampu menciptakan lima peluang dan satu shot on goal.