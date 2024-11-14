Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Asia yang Belum Alami Kekalahan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |16:01 WIB
4 Negara Asia yang Belum Alami Kekalahan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia!
Timnas Jepang, 1 dari 4 negara Asia yang belum kalah di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: AFC)
A
A
A

SEBANYAK 4 negara Asia yang belum mengalami kekalahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Tercatat ada 18 negara yang ambil bagian di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Tim-tim ini kemudian dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara. Setelah masing-masing tim melakoni 10 pertandingan (lima kandang dan dua tandang), dua tim teratas berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi tiga dan empat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Setelah masing-masing tim melakoni empat pertandingan, tercatat ada empat negara yang sama sekali belum tersentuh kekalahan. Diprediksi, negara-negara ini akan lolos ke Piala Dunia 2026 via babak ketiga. Siapa saja?

Berikut 4 negara Asia yang belum mengalami kekalahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026:

4. Iran

Timnas Iran

Iran tampil trengginas di empat laga awal Grup A babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari empat laga yang sudah dijalani, Team Melli -julukan Timnas Iran- mendapatkan tiga menang dan satu imbang.

Alhasil, Iran untuk sementara duduk sebagai pemuncak klasemen Grup A dengan 10 angka. Iran unggul enam poin dari UEA dan Qatar yang menempati posisi tiga dan empat.

3. Uzbekistan

Timnas Uzbekistan

Uzbekistan merupakan pesaing terberat Iran di Grup A. Juga dalam empat pertandingan awal, wakil Asia Tengah ini mengemas tiga menang dan satu imbang.

Negara pecahan Uni Soviet ini untuk sementara duduk di posisi runner-up Grup A dengan 10 angka, sama persis dengan Iran di puncak klasemen. Jika tak ada aral melintang, Iran dan Uzbekistan  akan menjadi wakil dari Grup A yang lolos ke Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646557/nofeldi-petingko-back-to-back-juara-borobudur-marathon-2025-eeq.webp
Nofeldi Petingko Back to Back Juara Borobudur Marathon 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/26/pembalap_red_bull_ktm_tech_3_maverick_vinales.jpg
Maverick Vinales Minta Bantuan Jorge Lorenzo, KTM Langsung Bergerak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement