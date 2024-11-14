4 Negara Asia yang Belum Alami Kekalahan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia!

Timnas Jepang, 1 dari 4 negara Asia yang belum kalah di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: AFC)

SEBANYAK 4 negara Asia yang belum mengalami kekalahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Tercatat ada 18 negara yang ambil bagian di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Tim-tim ini kemudian dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara. Setelah masing-masing tim melakoni 10 pertandingan (lima kandang dan dua tandang), dua tim teratas berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi tiga dan empat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Setelah masing-masing tim melakoni empat pertandingan, tercatat ada empat negara yang sama sekali belum tersentuh kekalahan. Diprediksi, negara-negara ini akan lolos ke Piala Dunia 2026 via babak ketiga. Siapa saja?

Berikut 4 negara Asia yang belum mengalami kekalahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026:

4. Iran





Iran tampil trengginas di empat laga awal Grup A babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari empat laga yang sudah dijalani, Team Melli -julukan Timnas Iran- mendapatkan tiga menang dan satu imbang.

Alhasil, Iran untuk sementara duduk sebagai pemuncak klasemen Grup A dengan 10 angka. Iran unggul enam poin dari UEA dan Qatar yang menempati posisi tiga dan empat.

3. Uzbekistan





Uzbekistan merupakan pesaing terberat Iran di Grup A. Juga dalam empat pertandingan awal, wakil Asia Tengah ini mengemas tiga menang dan satu imbang.

Negara pecahan Uni Soviet ini untuk sementara duduk di posisi runner-up Grup A dengan 10 angka, sama persis dengan Iran di puncak klasemen. Jika tak ada aral melintang, Iran dan Uzbekistan akan menjadi wakil dari Grup A yang lolos ke Piala Dunia 2026.