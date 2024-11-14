Follow Orang Kepercayaan Erick Thohir, Ole Romeny Gabung Timnas Indonesia Bulan Ini?

PENYERANG FC Utrecht Ole Romeny telah mengikuti akun Instagram tangan kanan atau orang kepercayaan Erick Thohir, Susie Hatadji. Hal itu seakan menandakan penyerang 24 tahun itu akan gabung Timnas Indonesia pada bulan ini, yakni November 2024.

Dari 474 akun yang diikuti Ole Romeny, terdapat akun @ibunya.andara yang merupakan Instagram dari Susie Hatadji. Bagi yang belum tahu, Susie Hatadji merupakan petinggi dari Mahaka Media yang merupakan salah satu unit bisnis milik Erick Thohir.

(Ole Romeny mengikuti akun @ibunya.andara. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Biasanya, pemain-pemain keturunan yang hendak menjalani proses naturalisasi lebih dulu mengikuti akun Instagram @ibunya.andara. Beberapa di antaranya Maarten Paes, Justin Hubner hingga yang terbaru Kevin Diks.

Dalam beberapa hari terakhir, rumor segera mendaratnya Ole Romeny di Tanah Air berembus kencang. Salah satu tanda itu dimunculkan fotografer FC Utrecht, Milan Camiel.

Di unggahan terbaru Ole Romeny pada Minggu 10 November 2024, Milan Camiel menaruh komentar emoji salaman dan tepuk tangan. Momen bersalaman identik dengan Erick Thohir ketika meresmikan calon pemain Timnas Indonesia.

Jika benar diperkenalkan bulan ini, kapan Ole Romeny bisa memperkuat Timnas Indonesia? Pemain yang telah mengemas dua gol di Eredivisie 2024-2025 ini paling cepat bisa membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday selanjutnya.