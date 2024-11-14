Banyak Wasit Timur Tengah Beri Dukungan ke Mooud Bonyadifard Jelang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Jepang

Mooud Bonyadifard dapat dukungan jelang pimpin laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Instagram/@mooud.bonyadifard)

BANYAK wasit Timur Tengah memberi dukungan kepada Mooud Bonyadifard yang akan memimpin laga Timnas Indonesia vs Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 15 November 2024 malam WIB. Di akun Instagram-nya, @mooud.bonyadifard, wasit 39 tahun itu seakan memanjatkan doa.

“Berikan sayap kepada harapananmu. Mereka akan menemukan jalannya,” tulis Mooud Bonyadifard.

(Mooud Bonyadifard akan memimpin laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Instagram/@mooud.bonyadifard)

Unggahan Mooud Bonyadifard pun mendapatkan respons dari banyak wasit. Salah satunya dari salah satu hakim garis asal Irak, Ahmed Sabah Qasim.

“Saudaraku, semoga Allah menjagamu,” tulis Ahmed Sabah Qasim di kolom komentar unggahan Mooud Bonyadifard.

Hakim garis asal Iran, Bahmad Abdolahi juga meninggalkan komentar. Ia meninggalkan emoji tepuk tangan, hati dan mata berbinar-binar.

Tak cuma wasit Asia Barat yang memberikan dukungan lepada Mooud Bonyadifard. Wasit asal Uzbekistan yang akan memimpin laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024 Rustam Lutfullin juga meninggalkan komentar.