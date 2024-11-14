Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Gelar Rapat Khusus dengan Tim Kepelatihan Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang, Siap Rebut Poin di SUGBK?

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |07:32 WIB
Shin Tae-yong Gelar Rapat Khusus dengan Tim Kepelatihan Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang, Siap Rebut Poin di SUGBK?
Shin Tae-yong rapat bersama tim pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong gelar rapat khusus dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia jelang lawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan persiapan matang yang dilakukan Shin Tae-yong, akankah skuad Garuda siap merebut poin penuh di SUGBK?

Momen Shin Tae-yong mengadakan rapat khusus dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia ini diketahui dalam diunggah Shin Tae-yong di akun Instagram pribadinya (@shintaeyong7777), Rabu 13 November 2024. Dia menjelaskan bahwa rapat itu digelar sebagai persiapan melawan Timnas Jepang.

Shin Tae-yong

"Persiapan pertandingan melawan Jepang," tulis Shin Tae-yong dalam takarir gambar unggahan itu, dikutip pada Kamis (14/11/2024).

"Rapat dan analisis staf pelatih," tambahnya.

Dalam rapat tersebut, terlihat beberapa asisten pelatih Timnas Indonesia seperti Nova Arianto, Shin Sang Gyu, hingga Yoo Jae Hoon. Persamuhan ini tentu menunjukkan keseriusan Skuad Garuda untuk mencuri poin dari Jepang.

Apalagi, Timnas Indonesia memang sedang membutuhkan poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Skuad Garuda berada di peringkat kelima klasemen sementara Grup C.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184906/bojan_hodak-AahZ_large.jpg
Terkuak! PSSI Kantongi Lima Calon Pelatih Timnas Indonesia, Beberapa Masih Terikat Kontrak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184874/kevin_diks-JXLN_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Bangga Jadi Orang Pertama Indonesia yang Main di Liga Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184893/alexander_zwiers_akan_sampaikan_roadmap_sepakbola_indonesia_pada_2026_pssi-8fKq_large.jpg
Penjelasan Direktur Teknik PSSI soal Roadmap Garuda Membara: Versi Lengkap Rilis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184872/timur_kapadze-P2Vf_large.jpg
Ini Jadwal PSSI Interview Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia: Ada 5 Kandidat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.webp
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tim_snooker_putra_indonesia_mengguncang_oman_world.jpg
Tim Snooker Indonesia Libas China 3-1 di Oman World Cup, Ketenangan Meja Jadi Senjata Maut Merah Putih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement