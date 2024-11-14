Shin Tae-yong Gelar Rapat Khusus dengan Tim Kepelatihan Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang, Siap Rebut Poin di SUGBK?

SHIN Tae-yong gelar rapat khusus dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia jelang lawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan persiapan matang yang dilakukan Shin Tae-yong, akankah skuad Garuda siap merebut poin penuh di SUGBK?

Momen Shin Tae-yong mengadakan rapat khusus dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia ini diketahui dalam diunggah Shin Tae-yong di akun Instagram pribadinya (@shintaeyong7777), Rabu 13 November 2024. Dia menjelaskan bahwa rapat itu digelar sebagai persiapan melawan Timnas Jepang.

"Persiapan pertandingan melawan Jepang," tulis Shin Tae-yong dalam takarir gambar unggahan itu, dikutip pada Kamis (14/11/2024).

"Rapat dan analisis staf pelatih," tambahnya.

Dalam rapat tersebut, terlihat beberapa asisten pelatih Timnas Indonesia seperti Nova Arianto, Shin Sang Gyu, hingga Yoo Jae Hoon. Persamuhan ini tentu menunjukkan keseriusan Skuad Garuda untuk mencuri poin dari Jepang.

Apalagi, Timnas Indonesia memang sedang membutuhkan poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Skuad Garuda berada di peringkat kelima klasemen sementara Grup C.