Dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, Keinginan Marselino Ferdinan Terpenuhi

JAKARTA – Marselino Ferdinan mengaku sangat ingin dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Keinginan itu kini sudah terwujud.

Piala AFF yang akan bergulir 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 tidak masuk dalam agenda FIFA. Jadi, klub berhak tidak melepas pemain dalam ajang tersebut.

Dalam pesta sepakbola Asia Tenggara itu, tim asuhan Shin Tae-yong akan menurunkan pemain-pemain U-22. Hal itu agar tidak mengganggu fokus Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Marselino mengatakan selalu ingin memberikan kontribusi untuk Timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Hal itu pun membuatnya berharap bisa membela timnya dalam Piala AFF 2024.

"Kami tahu Coach Shin turunkan U-22, umur saya masih 20 tahun, kalau bilang ingin, jelas ingin karena buat timnas," kata Marselino di Jakarta, dikutip Rabu (13/11/2024).

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan keputusan sepenuhnya berada di klubnya terkait diberikan izin atau tidak. Jadi, ia akan menerima dengan bijak apa pun keputusan klub tersebut, nantinya.