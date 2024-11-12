Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Evan Soumilena Harap Jadi Batu Loncatan Timnas Futsal Indonesia

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |15:59 WIB
Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Evan Soumilena Harap Jadi Batu Loncatan Timnas Futsal Indonesia
Evan Soumilena berharap Timnas Futsal Indonesia semakin beprestasi (Foto: MPI/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA – Evan Soumilena berharap keberhasilan menjadi juara ASEAN Futsal Championship 2024 menjadi batu loncatan bagi Timnas Futsal Indonesia. Ia menyatakan tim tidak boleh puas dengan pencapaian tersebut.

Indonesia berhasil juara usai mengalahkan Timnas Futsal Vietnam 2-0 di Terminal 21 Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu 10 November 2024 malam WIB. Itu merupakan gelar kedua setelah pertama kali pada 2010.

Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024 (Foto: FFI)

Evan mengatakan, pencapaian tersebut adalah hasil yang memuaskan. Kendati begitu, ia berharap ini jadi langkah awal meraih prestasi lagi ke depannya.

"Buat kami pencapaian ini hasil yang memuaskan, tidak boleh puas, ini langkah awal buat kami, karena penantian panjang 14 tahun membawa pulang ke Indonesia, semoga ini menjadi langkah untuk lebih jauh," kata Evan di Kantor Kemenpora, Selasa (12/11/2024).

Pemain Black Steel FC itu menyinggung tangan dingin pelatih Hector Souto. Menurutnya, pelatih asal Spanyol itu menerapkan kedisiplinan tingkat tinggi kepada anak asuhnya.

"Kurangi kesalahan di setiap game dan hasilnya baik," ujar Evan, meniru perkataan sang pelatih.

Halaman:
1 2
      
