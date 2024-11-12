Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Belum Puas, Ketum FFI Targetkan Timnas Futsal Indonesia Tembus 20 Besar Ranking FIFA

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |14:58 WIB
Belum Puas, Ketum FFI Targetkan Timnas Futsal Indonesia Tembus 20 Besar Ranking FIFA
Timnas Futsal Indonesia ditargetkan tembus 20 besar ranking FIFA tahun depan (Foto: FFI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum FFI (Federasi Futsal Indonesia), Michael Victor Sianipar, belum puas dengan capaian Timnas Futsal Indonesia saat ini. Ia menargetkan Skuad Garuda tembus 20 besar ranking FIFA.

Diketahui, ranking Timnas Futsal Indonesia baru saja naik dari 28 ke 24 setelah menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024 di Thailand, akhir pekan lalu. Kabar ini tentu sangat baik.

Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024 (Foto: FFI)

Namun, Michael merasa hal itu belum cukup. Ia berharap Evan Soumilena dan kawan-kawan bisa menembus 20 besar jelang tampil di Piala Asia Futsal 2026.

"Harapan kami satu tahun ke depan menuju Piala Asia peringkatnya bisa tembus 20 besar," kata Michael di Kantor Kemenpora, Selasa (12/11/2024).

Pria berkacamata itu menargetkan Timnas Futsal Indonesia duduk di posisi lima besar di level Asia. Tujuan utama jelas tampil di Piala Dunia Futsal 2028 dengan merebut tiket via Piala Asia Futsal 2026.

"Di level Asia ingin masuk empat besar," tegas Michael.

Halaman:
1 2
      
