HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum FFI Michael Sianipar Sebut Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto Sosok yang Realistis

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |14:11 WIB
Ketum FFI Michael Sianipar Sebut Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto Sosok yang Realistis
Michael Victor Sianipar memuji pelatih Hector Souto sosok yang realistis (Foto: MPI/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum FFI (Federasi Futsal Indonesia), Michael Victor Sianipar, menyebut pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto adalah sosok yang realistis. Ia mengedepankan kerja keras pemain dalam membentuk skuad.

Di bawah asuhan Souto, Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024. Gelar ini merupakan yang kedua setelah terakhir pada 2010 bersama pelatih Robby Hartono.

Timnas Futsal Indonesia (Foto: MPI/Nur Khabibi)

Kini, Souto punya tugas berat menuntun anak asuhnya di ajang-ajang selanjutnya, termasuk Piala Asia Futsal 2026. Michael tak mau mematok target apa pun dan menyerahkannya ke sang pelatih.

"Kalau target juara, kita harus tanya pelatih, karena pelatih yang lebih paham," kata Michael di Kantor Kemenpora, Selasa (12/11/2024).

"Coach Hector itu orang yang realistis, dia tidak pernah menjanjikan lebih dari apa yang dia rasa bisa kita lakukan sekarang, tapi kerja keras," sambungnya.

Michael pun sadar diri dalam Piala Asia nanti Indonesia memiliki lawan-lawan yang lebih kuat dari ajang ASEAN Championship 2024. Ia menegaskan, pihaknya hanya bisa melakukan persiapan lebih agar pemain nanti dapat berbicara banyak.

