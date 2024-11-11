Hector Souto Ungkap Kunci Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia untuk Juarai ASEAN Futsal Championship 2024

NAKHON RATCHASIMA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Hector Souto bangga karena berhasil membawa tim Merah-Putih menjadi juara ASEAN Futsal Championship 2024. Menurut Hector, keberhasilan itu tak luput dari perjuangan seluruh pemain disetiap pertandingannya.

Ya, Timnas Futsal Indonesia baru saja menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024 usai menang 2-0 atas Vietnam. Laga final itu berlangsung di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Minggu 10 November 2024.

Gelar itu membuat Skuad Garuda -julukan Timnas Futsal Indonesia untuk kedua kalinya menjadi juara ASEAN Futsal Championship. Juara sebelumnya diraih pada 2010.

Usai memastikan gelar kedua di turnamen futsal Asia Tenggara itu, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto sangat bahagia bisa mempersembahkan gelar juara tersebut untuk masyarakat Indonesia. Menurutnya, gelar juara itu berkat konsistensi penampilan Timnas Futsal Indonesia.

"Saya sangat bangga dengan perjuangan seluruh pemain di lapangan. Kami berhasil membawa pulang piala untuk seluruh pecinta futsal Indonesia," Ujar Hector dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Senin (11/11/2024).

Pelatih asal Spanyol mengatakan kemenangan ini akan membawa dampak baik untuk masa depan dan perkembangan futsal Indonesia. Menurutnya, ini baru langkah awal dan harus dipertahankan.