Reaksi Tyronne del Pino Usai Jadi Pahlawan Persib Bandung Menang Comeback atas Lion City Sailors

REAKSI Tyronne del Pino usai jadi pahlawan Persib Bandung menang comeback atas Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025. Gelandang Persib Bandung itu merasa girang bukan main.

Ya, Tyronne mencetak gol penentu kemenangan Persib Bandung atas Lion City Sailors FC pada 7 November 2024. Sebelum menang 3-2, Persib Bandung tertinggal dua gol lebih dulu dari Lion City Sailors di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Persib Bandung berhasil membalas dua gol tersebut melalui David da Silva (82’) dan Mateo Kocijan (90+2).

Saat memasuki menit akhir, Tyronne berhasil menggetarkan jala gawang Lion City Sailors FC. Laga dimenangkan Persib Bandung dengan skor 3-2.

“Ini perasaan terbaik dalam hidup saya, mencetak gol di menit terakhir, mencetak gol untuk kemenangan, saya sangat senang,” ungkap Tyronne, dikutip Senin (11/11/2024).

Tyronne pun merasa perlu menyampaikan terima kasih kepada Tuhan yang selalu mempercayainya untuk bekerja keras. Termasuk untuk seluruh anggota di dalam tim.

“Kami kalah pada laga lainnya di menit akhir juga saat melawan China (Zhejiang) dan Port. Jadi, kami juga pantas untuk mendapatkan kemenangan ini,” tutur Tyronne.

“Hasil ini tentu membantu kami untuk melanjutkan ini, bersama-sama tetap tajam sebagai tim. Kali ini saya sangat senang tapi juga kelelahan,” lanjutnya.