HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Tyronne Del Pino, Pemain Buangan Era Luis Milla Kini Jadi Pahlawan Persib Bandung

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |10:55 WIB
Kisah Tyronne Del Pino, Pemain Buangan Era Luis Milla Kini Jadi Pahlawan Persib Bandung
Tyronne del Pino kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KISAH Tyronne Del Pino menarik diulas. Pasalnya, ia sempat menjadi pemain buangan di era Luis Milla, namun kini justru menjadi pahlawan Persib Bandung yang luar biasa.

Seperti diketahui, Tyronne Del Pino merupakan pemain yang sangat berpengalaman. Lahir di Las Palmas de Gran Canaria, Spanyol, 27 Januari 1991, Tyronne banyak membela klub di Spanyol. Tercatat, ia pernah bermain untuk tim Las Palmas, Barakaldo CF, SD Huesca, dan CD Tenerife.

Tyronne del Pino

Setelahnya, Tyronne mulai berkelana dengan bergabung ke PAS Lamia di Liga Yunani, Swat Cat di Liga Thailand, hingga akhirnya ia didatangkan Luis Milla ke Persib Bandung pada awal musim 2023-2024.

Tyronne datang bersama dengan Alberto Rodriguez untuk menyempurnakan skema permainan ala Spanyol milik Luis Milla. Namun nahas, di laga perdananya di Liga 1 menghadapi Madura United, Tyronne mengalami cedera parah.

Hal ini diperparah dengan performa Persib yang tergolong buruk di awal musim lalu. Akibatnya, Luis Milla yang membawanya ke Bandung memilih mengundurkan diri dari kursi kepelatihan.

Hilangnya sosok Luis Milla dan cedera, membuat nama Tyronne Del Pino tersisihkan. Bojan Hodak yang masuk menduduki kursi kepelatihan pun lebih memilih untuk menggunakan jasa Levy Madinda yang dipinjam untuk mengarungi putaran pertama Liga 1 2023-2024.

Pada paruh kedua Liga 1, Persib Bandung memulangkan Levy Madinda ke klub asalnya dan merekrut Stefano Beltrame untuk menjalani sisa musim. Pada akhirnya, Tyronne Del Pino harus terima menjadi pemain buangan dan harus mengungsi ke Ratchaburi FC di Liga Thailand.

Memasuki musim baru, ada tambahan kuota pemain asing yang berlaku di Liga 1. Ditambah lagi, Tyronne sukses menampilkan permainan apik di Liga Thailand dalam masa peminjamannya di Ratchaburi FC. Hal inilah yang kemudian membuat Bojan Hodak memutuskan memasukkan nama Tyronne dalam skuad Persib Bandung musim ini.

Hasilnya pun luar biasa, Tyronne sukses menjadi motor permainan yang sangat cocok dengan skema permainan Bojan Hodak. Dirinya bahkan mampu menjadi top skor Persib di Liga 1 dengan torehan 5 gol, menyelamatkan Pangeran Biru dari kehilangan sosok David Da Silva.

Halaman:
1 2
      
