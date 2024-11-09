Persija Jakarta Punya Kabar Baik untuk Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

JAKARTA - Persija Jakarta memiliki kabar baik untuk pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong jelang Piala AFF 2024. Tepatnya Persija siap mendukung penuh STY yang akan memainkan pemain Timnas Indonesia U-22 di turnamen tersebut.

Dukungan yang dimaksud adalah Persija takkan menghalangi pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Tentunya itu menjadi sebuah kabar baik karena sebelumnya STY kerap kesulitan untuk mengatur skuad saat mengikuti ajang Piala AFF.

BACA JUGA: Rizky Ridho Persembahkan Kemenangan Persija Jakarta atas Madura United untuk The Jakmania

Piala AFF memang tidak masuk dalam agenda FIFA yang membuat Liga 1 tetap akan bergulir. Timnas Indonesia pun dipastikan akan memaksimalkan pemain-pemain berusia 22 tahun.

Direktur Persija Mohamad Prapanca, mengatakan pihaknya memang sudah menerima surat pemberitahuan dari PSSI terkait klub yang pemainnya akan membela Timnas Indonesia. Jadi, akan ada penyesuain khusus untuk klub dalam kompetisi saat menyumbang pemain ke Timnas Indonesia.

"Saya baru dapat suratnya dari PSSI, Jadi begini, aturan terkait dengan regulasi satu pemain U-21 yang harus main (di Liga 1, itu otomatis gugur ketika ada tim yang pemain dipanggil ke timnas, dua pemain," kata Prapanca di Jakarta, Jumat (9/11/2024).

"Jadi kalau misalnya Persija pemainnya dipanggil dua orang, boleh menggunakan seluruh pemain senior dalam pertandingan. Tidak harus menggunakan pemain U-21," tambahnya.