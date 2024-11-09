Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Piala AFF Futsal 2024 di RCTI+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |18:25 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Piala AFF Futsal 2024 di RCTI+
Timnas Futsal Indonesia bakal lawan Vietnam di final Piala AFF Futsal 2024. (Foto: Instagram/timnasfutsal)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Piala AFF Futsal 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga penentu yang tayang secara live streaming di RCTI+ tersebut bisa disaksikan pada Minggu 10 November 2024 malam WIB.

Ya, Timnas Futsal Indonesia dipastikan bakal tampil di final Piala AFF Futsal 2024 usai mengalahkan tim kuat Thailand. Tim peringkat 11 dunia itu bahkan dipermalukan oleh Timnas Futsal Indonesia dengan kemenangan 5-1.

Permainan cantik yang dibawa pelatih asal Spanyol, Hector Souto sukses memaksimalkan potensi yang dimiliki para penggawa Timnas Futsal Indonesia. Tak heran, sejak fase grup hingga semifinal kemarin, permainan Evan Soumilena benar-benar baik.

Selanjutnya, Timnas Futsal Indonesia akan melawan Vietnam pada laga final yang berlangsung di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand. Vietnam berhasil lolos ke final usai membungkam Australia dengan skor 5-4 via waktu tambahan.

Timnas Futsal Indonesia

Vietnam tentu bukan lawan yang bisa diremehkan. Apalagi di fase grup pun Vietnam sukses mengalahkan Thailand 3-2 hingga menjadi juara Grup A.

Jadi, Hector Souto harus menjaga anak buahnya agar tetap fokus menghadapi Vietnam hingga bisa bermain sebaik saat melawan Thailand. Andai permainan Timnas Futsal Indonesia dapat sebaik kala membantai Thailand, maka mengalahkan Vietnam seharusnya bukanlah hal yang sulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/51/3099364/kata-kata-pelatih-timnas-filipina-usai-kalahkan-thailand-2-1-di-leg-i-semifinal-piala-aff-2024-V57QxMWXM7.jpg
Kata-Kata Pelatih Timnas Filipina Usai Kalahkan Thailand 2-1 di Leg I Semifinal Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/51/3088237/hasil-timnas-futsal-putri-indonesia-vs-myanmar-di-asean-womens-futsal-championship-2024-menang-4-1-garuda-pertiwi-sabet-posisi-3-0FXsbtTvRq.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/51/3086661/timnas-futsal-putri-indonesia-kalah-tipis-dari-thailand-arif-kurniawan-kami-akan-bangkit-8abnswUJzd.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis dari Thailand, Arif Kurniawan: Kami Akan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/51/3085034/timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-hary-tanoesoedibjo-pertahankan-prestasi-aL3KghtsUd.jpg
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644769/hasil-final-kumamoto-masters-2025-gregoria-mariska-runner-up-ibh.webp
Hasil Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Runner Up!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/rizky_ridho_memperpanjang_kontrak_hingga_2028.jpg
Perpanjang Kontrak! Rizky Ridho Tegaskan Misi Besar bersama Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement