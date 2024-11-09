Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Piala AFF Futsal 2024 di RCTI+

JADWAL dan link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Piala AFF Futsal 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga penentu yang tayang secara live streaming di RCTI+ tersebut bisa disaksikan pada Minggu 10 November 2024 malam WIB.

Ya, Timnas Futsal Indonesia dipastikan bakal tampil di final Piala AFF Futsal 2024 usai mengalahkan tim kuat Thailand. Tim peringkat 11 dunia itu bahkan dipermalukan oleh Timnas Futsal Indonesia dengan kemenangan 5-1.

Permainan cantik yang dibawa pelatih asal Spanyol, Hector Souto sukses memaksimalkan potensi yang dimiliki para penggawa Timnas Futsal Indonesia. Tak heran, sejak fase grup hingga semifinal kemarin, permainan Evan Soumilena benar-benar baik.

Selanjutnya, Timnas Futsal Indonesia akan melawan Vietnam pada laga final yang berlangsung di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand. Vietnam berhasil lolos ke final usai membungkam Australia dengan skor 5-4 via waktu tambahan.

Vietnam tentu bukan lawan yang bisa diremehkan. Apalagi di fase grup pun Vietnam sukses mengalahkan Thailand 3-2 hingga menjadi juara Grup A.

Jadi, Hector Souto harus menjaga anak buahnya agar tetap fokus menghadapi Vietnam hingga bisa bermain sebaik saat melawan Thailand. Andai permainan Timnas Futsal Indonesia dapat sebaik kala membantai Thailand, maka mengalahkan Vietnam seharusnya bukanlah hal yang sulit.