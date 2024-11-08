Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Thailand: Indonesia Tinggalkan Tuan Rumah 3-0!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |19:41 WIB
Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Thailand: Indonesia Tinggalkan Tuan Rumah 3-0!
Timnas Futsal Indonesia memimpin 3-0 atas Thailand. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia makin meninggalkan Thailand 3-0 di pertengahan babak kedua semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, pada Jumat (8/11/2024) malam WIB. Timnas Futsal Indonesia semakin menjauh berkat gol dari Brian Ick di menit 27.

Ya, Brian Ick berhasil mencetak gol keduanya pada malam ini di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand. Permainan babak kedua Timnas Futsal Indonesia begitu apik hingga membuat Thailand kewalahan.

Timnas Futsal Indonesia

Sebelum Brian mencetak gol saat laga babak kedua baru berjalan 7 menit, Timnas Futsal Indonesia sempat mencetak gol via Evan Soumilena. Namun, bola terhalau dan menjadi bola liar, Brian pun mendapatkan bola dan melepaskan tendangan yang berbuah gol.

Berikut Starting 5 Timnas Futsal Indonesia saat Hadapi Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/51/3099364/kata-kata-pelatih-timnas-filipina-usai-kalahkan-thailand-2-1-di-leg-i-semifinal-piala-aff-2024-V57QxMWXM7.jpg
Kata-Kata Pelatih Timnas Filipina Usai Kalahkan Thailand 2-1 di Leg I Semifinal Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/51/3088237/hasil-timnas-futsal-putri-indonesia-vs-myanmar-di-asean-womens-futsal-championship-2024-menang-4-1-garuda-pertiwi-sabet-posisi-3-0FXsbtTvRq.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/51/3086661/timnas-futsal-putri-indonesia-kalah-tipis-dari-thailand-arif-kurniawan-kami-akan-bangkit-8abnswUJzd.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis dari Thailand, Arif Kurniawan: Kami Akan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/51/3085034/timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-hary-tanoesoedibjo-pertahankan-prestasi-aL3KghtsUd.jpg
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644401/jadwal-piala-aff-2026-debut-pelatih-anyar-timnas-indonesia-wsi.webp
Jadwal Piala AFF 2026: Debut Pelatih Anyar Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/timnas_indonesia_u_22.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 Vs Mali Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement