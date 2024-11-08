Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Thailand: Indonesia Tinggalkan Tuan Rumah 3-0!

NAKHON RATCHASIMA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia makin meninggalkan Thailand 3-0 di pertengahan babak kedua semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, pada Jumat (8/11/2024) malam WIB. Timnas Futsal Indonesia semakin menjauh berkat gol dari Brian Ick di menit 27.

Ya, Brian Ick berhasil mencetak gol keduanya pada malam ini di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand. Permainan babak kedua Timnas Futsal Indonesia begitu apik hingga membuat Thailand kewalahan.

Sebelum Brian mencetak gol saat laga babak kedua baru berjalan 7 menit, Timnas Futsal Indonesia sempat mencetak gol via Evan Soumilena. Namun, bola terhalau dan menjadi bola liar, Brian pun mendapatkan bola dan melepaskan tendangan yang berbuah gol.

Berikut Starting 5 Timnas Futsal Indonesia saat Hadapi Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024: