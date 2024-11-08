Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Thailand: Evan Soumilena Cetak Gol, Indonesia Unggul 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |18:25 WIB
Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Thailand: Evan Soumilena Cetak Gol, Indonesia Unggul 1-0
Timnas Futsal Indonesia sementara unggul 1-0 atas Thailand. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia unggul 1-0 atas Thailand di 10 menit babak pertama semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, pada Jumat (8/11/2024) malam WIB. Bermain di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Timnas Futsal Indonesia unggul berkat gol dari Evan Soumilena.

Ya, nyaris 10 menit babak pertama berjalan, laga benar-benar dikuasai Thailand. Dengan mendapatkan dukungan penuh dari fans secara langsung, Thailand bermain sangat superior.

Evan Soumilena mencetak gol ketika laga babak pertama baru berjalan delapan menit. Memanfaatkan serangan balik, bola awalnya dikuasai oleh Rio Pangestu.

Timnas Futsal Indonesia

Dengan kondisi ada dua pemain Timnas Futsal Indonesia melawan kiper Thailand, Rio lantas memberikan umpan kepada Evan. Dengan yakin Evan pun meneruskan bola ke gawang dan gol, Timnas Futsal Indonesia unggul 1-0.

