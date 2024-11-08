Kata-Kata Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang Comeback atas Lion City Sailors FC di ACL 2 2024-2024

SINGAPURA – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, girang bukan main usai mengalahkan Lion City Sailors FC 3-2 di AFC Champions League 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025). Apalagi, kemenangan itu didapat dengan dua gol di injury time.

Laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Kamis 7 November 2024 malam WIB. Di luar dugaan, Maung Bandung berhasil menang.

Tuan rumah unggul di babak pertama lewat Shawal Anuar (9’) dan Maxime Lestienne (23’). Namun, Persib bangkit dan menang lewat gol David da Silva (82’), Mateo Kocijan (90+3’), dan Tyronne del Pino Ramos (90+5’).

Hodak mengatakan, terkadang dibutuhkan keberuntungan untuk meraih kemenangan. Namun, ia mengakui Persib bermain sangat buruk terutama di babak pertama.

“Terkadang dibutuhkan keberuntungan ketika dalam tiga laga sebelumnya kami tidak dinaungi keberuntungan,” ungkap Hodak, dikutip Jumat (8/11/2024).

“Perbedaannya dengan laga ini adalah kami memulai laga dengan sangat buruk. Semua pemain di babak pertama seolah tidak melakukan apa-apa dan pemain mereka itu bisa lebih baik dari kami,” sambung pria asal Kroasia itu.

“Kami terlalu banyak memberikan mereka set piece dan lemparan ke dalam. Tentu itu semua salah,” tukas Hodak.

Memasuki babak kedua, Hodak merasa permainan Persib Bandung berubah. Hingga akhirnya tiga gol berhasil disarangkan dan memastikan raihan tiga poin.