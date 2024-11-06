Hasil Timnas Futsal Thailand vs Vietnam di ASEAN Futsal Championship 2024: Kalah Dramatis 2-3, Thailand Tantang Timnas Futsal Indonesia di Semifinal!

HASIL Timnas Futsal Thailand vs Vietnam di ASEAN Futsal Championship 2024 akan diulas Okezone. Thailand dipastikan menjadi lawan Timnas Futsal Indonesia di babak semifinal.

Pasalnya, Thailand kalah di laga terakhir Grup A ASEAN Futsal Championship 2024 ini. Melawan Vietnam digelar di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Rabu (6/11/2024) malam WIB, mereka kalah tipis 2-3.

Hasil ini membuat Thailand harus finis sebagai runner-up Grup A. Mereka memengemas total 9 poin. Sementara Vietnam, mereka menjadi juara Grup A dengan catatan 12 poin. Vietnam sendiri akan menantang Australia di semifinal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji sejak awal laga. Kedua tim terus jual beli serangan. Tetapi, usaha Thailand yang berbuah manis lebih dahulu.

Pada menit kelima, Thailand berhasil membuka kunggulan karena gol bunuh diri Nguyen Thinh Phat. Pemain Vietnam itu malah menyarangkan bola ke gawangnya sendiri kala mencoba menghalau serangan dari pemain Theodsak Charoenphong. Thailand unggul 1-0.

Setelah itu, Thailand tampak tampil makin percaya diri. Mereka terus menggempur serangan ke gawang Vietnam. Tetapi, usahanya kali ini terus gagal.

Alih-alih mencetak gol, Thailand malah kebobolan. Vietnam berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-12 lewat aksi Pham Duc Hoa usai memanfaatkan umpan dari sepak pojok. Skor 1-1.

Setelah itu, kedua tim punya sederet peluang mencetak gol. Tetapi, tak ada yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Skor pun tak berubah hingga turun minum.