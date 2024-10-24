3 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Tampil Gacor saat Lawan Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Nomor 1 Matthew Baker!

Matthew Baker termasuk tiga pemain Timnas Indonesia U-17 yang tampil gacor lawan Timnas Kuwait U-17 (Foto: PSSI)

BERIKUT tiga pemain Timnas Indonesia U-17 yang tampil gacor saat lawan Timnas Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Tentu saja yang paling disorot adalah sang pencetak gol Matthew Baker.

Timnas Indonesia U-17 sukses mengawali Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dengan kemenangan 1-0 melawan Timnas Kuwait U-17. Duel itu berlangsung di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Garuda Asia dicetak oleh Baker di menit ke delapan. Lalu, siapa saja yang tampil gacor? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Tampil Gacor saat Lawan Kuwait U-17

3. Dafa Al Gasemi

Tanpa kehadiran kiper satu ini, tiga poin Indonesia bisa saja musnah. Dua kali Dafa mengamankan gawangnya dari kemasukan di laga tersebut.

Diharapkan, Dafa bisa terus memperbaiki penampilan di laga-laga ke depan. Apalagi, pada pertandingan terakhir nanti, Indonesia akan menghadapi Timnas Australia U-17.

2. Zahaby Gholy





Gol Timnas Indonesia U-17 berawal dari tendangan penjuru. Bola umpan Gholy sanggup disambar dengan sundulan tajam oleh Baker.

Alhasil, pemain Persija Jakarta itu termasuk yang tampil gacor. Diharapkan, satu assist Gholy itu akan bertambah di laga-laga berikutnya.