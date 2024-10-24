Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia U-17 Resmi Gagal Lolos Piala Asia U-17 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |10:49 WIB
Timnas Malaysia U-17 Resmi Gagal Lolos Piala Asia U-17 2025?
Timnas Malaysia U-17 di ambang gagal lolos Piala Asia U-17 2025. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia U-17 resmi gagal lolos Piala Asia U-17 2025? Peluang lolos skuad asuhan Javier Jorda Ribera ke Piala Asia U-17 2025 mengecil setelah kalah 0-2 dari Timnas Uni Emirat Arab (UEA) U-17 di matchday pertama Grup H Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB. Satu-satunya jalan Timnas Malaysia U-17 lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025 adalah finis sebagai juara Grup H.

Berbeda dari grup lain, Grup H hanya berisikan tiga tim yakni Malaysia U-17, UEA U-17 dan tuan rumah Laos U-17. Awalnya Grup H berisikan empat tim, namun Lebanon U-17 memilih mundur karena konflik di negara mereka.

Timnas Malaysia U-17 kalah 0-2 dari UEA U-17. (Foto: X/@fam_malaysia)

(Timnas Malaysia U-17 kalah 0-2 dari UEA U-17. (Foto: X/@fam_malaysia)

Lantas, bagaimana caranya agar skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-17- finis sebagai juara Grup H? Syarat pertama, mereka mesti berharap Laos U-17 menang saat menghadapi UEA U-17 pada Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

Jika UEA U-17 yang menang atau skor imbang, Timnas Malaysia U-17 dipastikan gagal finis sebagai juara grup. Sebab, koleksi poin UEA U-17 menjadi empat atau enam angka, sedangkan poin maksimal Timnas Malaysia U-17 hanyalah tiga poin sekalipun menang atas Laos U-17 pada Minggu, 27 Oktober 2024 malam WIB.

Tak Sekadar menang, Malaysia u-17 mesti menang supertelak atas tuan rumah Laos U-17. Semisal Laos U-17 menang selisih satu gol atas UEA U-17, Malaysia U-17 wajib menang selisih tiga gol atas Laos U-17.

Jika kondisi di atas terjadi, koleksi poin Malaysia U-17, UEA U-17 dan Laos U-17 sama-sama tiga angka, namun Malaysia U-17 unggul selisih gol. Meski begitu, berharap Malaysia U-17 menang telak atas Laos U-17 juga agak sulit.

Selain bermain di kandang lawan, Laos U-17 juga memiliki skuad yang oke. Di Piala AFF U-16 2024 yang digelar akhir Juni 2024 saja, Laos U-16 sempat menang 3-0 atas Filipina dan 2-1 kontra Singapura, sebelum tumbang dari Timnas Indonesia U-16.

