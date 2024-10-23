Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia U-17 vs UEA U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Harimau Malaya Kalah 0-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:14 WIB
Hasil Timnas Malaysia U-17 vs UEA U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Harimau Malaya Kalah 0-2!
Laga Timnas Malaysia U-17 vs Timnas UEA U-17. (Foto: Instagram/@fa_malaysia)
HASIL Timnas Malaysia U-17 vs UEA U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-17- tumbang dengan skor 0-2.

Laga Timnas Malaysia U-17 vs UEA U-17 dalam matchday perdana Grup H Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 digelar di Laos National Stadium, Vientiane, pada Rabu (23/10/2024) pukul 19.00 WIB. Dua gol UEA U-17 dicetak oleh Mayed Adel Khamis (9') dan Mohamed Buti Almarar (45+3'(P)).

Timnas Malaysia U-17 vs Timnas UEA U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malaysia U-17 memulai laga dengan kurang baik. Kurang baiknya permainan di lini pertahanan Harimau Malaya membuat mereka harus kebobolan gol cepat oleh UEA U-17.

Laga baru berjalan 9 menit, Malaysia U-17 sudah tertinggal 0-1. Ialah Mayed Adel Khamis yang mencatatkan namanya di papan skor hingga membawa UEA U-17 membuka keunggulan lebih dahulu.

Malaysia U-17 mencoba mengejar ketertinggalannya setelah itu. Tetapi, usaha demi usaha mereka tak kunjung berbuah manis.

Jelang akhir laga, Malaysia U-17 malah mendapat petaka lainnya. Aksi pemain Malaysia U-16 yang melakukan pelanggaran keras membuat UEA U-17 mendapat hadiah penalti dari wasit.

Mohamed Buti Almarar yang maju sebagai algojo pun sukses melancarkan tugasnya dengan baik. Alhasi, UEA U-17 memperbesar keunggulan pada menit ke-45+3 menjadi 2-0. Skor ini bertahan hingga turun minum.

