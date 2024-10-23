Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam U-17 vs Kirgistan U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Tuan Rumah Tertahan 0-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:02 WIB
Hasil Timnas Vietnam U-17 vs Kirgistan U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Tuan Rumah Tertahan 0-0!
Timnas Vietnam U-17 ditahan Kirgistan U-17 dengan skor 0-0. (Foto: YouTube/Kyrgyz Sport)
A
A
A

HASIL Timnas Vietnam U-17 vs Kirgistan U-17 di matchday pertama Grup I Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Viet Tri Stadium, Vietnam, pada Rabu (23/10/2024) malam WIB, skor sama kuat 0-0.

Sepanjang laga, Vietnam U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah lebih dominan. Namun, pertahanan Kirgistan U-17 teramat rapat sehingga tuan rumah gagal mencetak gol.

Daftar susunan pemain Timnas Vietnam U-17. (Foto: Facebook VFF)

(Daftar susunan pemain Timnas Vietnam U-17. (Foto: Facebook VFF)

Hasil ini tentunya merugikan Timnas Vietnam U-17 yang berambisi lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025 sebagai juara Grup I. Sebab, skuad Negeri Paman Ho masih harus bertemu tim kuat Yaman U-17.

Di matchday pertama Grup I yang berlangsung sore tadi, Yaman U-17 menghajar Myanmar U-17 dengan skor 6-1! Prestasi sepakbola Yaman di level kelompok umur memang tengah menggeliat.

Di level U-20 saja mereka lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 setelah finis sebagai runner-up Grup H. Timnas Yaman U-20 saat itu menahan tuan rumah Timnas Indonesia U-20 dengan skor 1-1 di matchday pamungkas Grup H.

Balik ke laga Timnas Vietnam U-17 vs Kirgistan U-17. Selanjutnya Kirgistan U-17 akan menantang Yaman U-17 pada Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
