Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di Matchday Ketiga: Tajikistan vs Guam 33-0, UEA vs Malaysia 2-0, Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait 1-0

HASIL Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di matchday ketiga telah diketahui pada Kamis (24/10/2024) dini hari WIB. Hasilnya banyak pertandingan berakhir dengan skor-skor menarik, seperti Tajikistan yang hancurkan Guam 33-0, lalu Malaysia yang tumbang 0-2 dari Uni Emirat Arab (UEA), hingga Timnas Indonesia U-17 yang sukses memetik kemenangan atas Kuwait U-17.

Seperti yang diketahui, Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sejatinya sudah dimulai sejak 19 Oktober 2024 kemarin. Namun, sejumlah grup ada yang baru memainkan pertandingan pertamanya justru semalam, seperti yang dialami Grup G yang berisikan Timnas Indonesia U-17, Kuwait U-17, Australia U-17, dan Kepulauan Mariana Utara U-17.

Terlepas dari itu, semalam seluruh grup kompak bermain dan hasilnya pun banyak yang mengejutkan. Dari yang meraih kemenangan tipis 1-0 seperti yang dialami Timnas Indonesia U-17 di Grup G, sampai ada yang menang sangat besar dengan skor 33-0 seperti yang terjadi di laga Tajiksitan vs Guam.

Kemenangan besar juga dialami Australia U-17, lawan Timnas Indonesia U-17 di Grup G. Menghadapi Kepulauan Mariana Utara U-17, Australia U-17 menang dengan skor 19-0.

Tentu hasil itu menjadi sinyal bahaya untuk pasukan Nova Arianto. Sebab mereka nantinya pasti akan berjumpa dengan skuad Australia U-17 tersebut.

Lalu kemenangan besar juga dirasakan India, di mana mereka menang 13-0 atas Brunei Darussalam di Grup D. Skor yang sama, yakni 13-0 juga tercipta saat Korea Selatan melawan Maladewa.