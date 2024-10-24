Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di Matchday Ketiga: Tajikistan vs Guam 33-0, UEA vs Malaysia 2-0, Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |05:41 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di Matchday Ketiga: Tajikistan vs Guam 33-0, UEA vs Malaysia 2-0, Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait 1-0
Suasana laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di matchday ketiga telah diketahui pada Kamis (24/10/2024) dini hari WIB. Hasilnya banyak pertandingan berakhir dengan skor-skor menarik, seperti Tajikistan yang hancurkan Guam 33-0, lalu Malaysia yang tumbang 0-2 dari Uni Emirat Arab (UEA), hingga Timnas Indonesia U-17 yang sukses memetik kemenangan atas Kuwait U-17.

Seperti yang diketahui, Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sejatinya sudah dimulai sejak 19 Oktober 2024 kemarin. Namun, sejumlah grup ada yang baru memainkan pertandingan pertamanya justru semalam, seperti yang dialami Grup G yang berisikan Timnas Indonesia U-17, Kuwait U-17, Australia U-17, dan Kepulauan Mariana Utara U-17.

Terlepas dari itu, semalam seluruh grup kompak bermain dan hasilnya pun banyak yang mengejutkan. Dari yang meraih kemenangan tipis 1-0 seperti yang dialami Timnas Indonesia U-17 di Grup G, sampai ada yang menang sangat besar dengan skor 33-0 seperti yang terjadi di laga Tajiksitan vs Guam.

Kemenangan besar juga dialami Australia U-17, lawan Timnas Indonesia U-17 di Grup G. Menghadapi Kepulauan Mariana Utara U-17, Australia U-17 menang dengan skor 19-0.

Timnas Australia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17

Tentu hasil itu menjadi sinyal bahaya untuk pasukan Nova Arianto. Sebab mereka nantinya pasti akan berjumpa dengan skuad Australia U-17 tersebut.

Lalu kemenangan besar juga dirasakan India, di mana mereka menang 13-0 atas Brunei Darussalam di Grup D. Skor yang sama, yakni 13-0 juga tercipta saat Korea Selatan melawan Maladewa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176511/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_makau_u_17-BSsH_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Makau di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Garuda Pertiwi Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079947/taktik-bertahan-di-laga-timnas-indonesia-u-17-vs-australia-u-17-dikritik-pengamat-sepakbola-strategi-nova-arianto-sudah-benar-hyAo61bhpP.jpg
Taktik Bertahan di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Australia U-17 Dikritik, Pengamat Sepakbola: Strategi Nova Arianto Sudah Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079898/komentar-erick-thohir-soal-timnas-indonesia-u-17-dan-australia-u-17-main-aman-di-kualifikasi-piala-asia-u-17-2025-xB0wrZt128.jpg
Komentar Erick Thohir soal Timnas Indonesia U-17 dan Australia U-17 Main Aman di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079875/nova-arianto-sebut-shin-tae-yong-jadi-salah-satu-kunci-sukses-timnas-indonesia-u-17-lolos-piala-asia-u-17-2024-9vffCgmLi8.jpg
Nova Arianto Sebut Shin Tae-yong Jadi Salah Satu Kunci Sukses Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Asia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638435/janice-tjen-tembus-16-besar-chennai-open-usai-menang-dramatis-atas-caroline-werner-prz.webp
Janice Tjen Tembus 16 Besar Chennai Open Usai Menang Dramatis atas Caroline Werner
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/luciano_spalletti_kiri_resmi_diperkenalkan_sebag.jpg
Juventus Resmi Tunjuk Luciano Spalletti sebagai Pelatih Baru, Digaji Rp57,6 Miliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement