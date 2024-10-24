Ungkapan Bahagia Mathew Baker Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Kuwait U-17

MISHREF - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Mathew Baker tengah berbahagia karena skuad Garuda Asia menang 1-0 atas Kuwait U-17 di laga perdana Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Ia makin senang karena dirinya yang mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 pada pertandingan yang digelar di Stadion Al Ahmadi, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 tersebut.

Gol semata wayang Skuad Garuda dicetak Mathew Baker pada menit ke-8. Gol tersebut dapat tercipta setelah memanfaatkan sepak pojok Zahaby Gholy.

Usai laga, Mathew Baker senang karena meraih hasil positif dalam laga pembuka Timnas Indonesia U-17 di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Hasil itu seperti apa yang ditargetkan Timnas Indonesia U-17 untuk menjaga asa lolos ke Piala Asia U-17 2025.

"Ya, saya sangat senang dengan hasil kami," kata Mathew Baker usai laga, dikutip Kamis (24/10/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan Timnas Indonesia U-17 memang tidak mudah meraih kemenangan dalam laga melawan Kuwait U-17 karena tuan rumah memberikan perlawanan ketat. Menurutnya, kerja keras Timnas Indonesia U-17 menjadi kunci utama dapat mengamankan tiga poin.