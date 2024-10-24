Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors: Dapat 1 Poin, Maung Bandung Masih Juru Kunci!

KLASEMEN sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 kelar laga Persib Bandung vs Lion City Sailors akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- masih jadi juru kunci.

Ya, duel sengit Persib Bandung vs Lion City Sailors di matchday ketiga Grup F baru saja rampung digelar. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (24/10/2024) malam WIB itu berakhir dengan skor 1-1.

Persib unggul lebih dahulu dalam laga ini lewat aksi Tyronne del Pino (43’). Kemudian, Lion City Sailors menyamakan kedudukan lewat aksi Balley Wright pada menit ke-49.

Tetapi, setelah itu, Persib harus bermain dengan 10 orang saja. Penyebabnya, Dimas Drajad dikartu merah wasit usai menanduk pemain Lion City Sailors.

Hasil imbang membuat Persib merebut poin pertamanya di AFC Champions League 2 2024-2025. Tetapi, mereka masih terjerembab di dasar klasemen dengan 1 poin.

Posisi puncak klasemen sementara Grup F sendiri ditempati oleh Port FC. Klub asal Thailand yang turut diperkuat pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, itu total sudah mengemas 6 poin dari 2 laga yang telah dijalani.

Port FC sukses menambah 3 poin usai mengalahkan Zhejiang dengan skor 1-0. Gol semata wayang Port FC dicetak oleh Felipe da Silva Amorim pada menit ke-69.

Kemudian, posisi kedua di klasemen ditempati oleh Lion City Sailors. Klub asal Singapura itu sudah mengemas 4 poin dari 2 laga yang telah dijalani.