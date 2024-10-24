Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors: Dapat 1 Poin, Maung Bandung Masih Juru Kunci!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |21:07 WIB
Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors: Dapat 1 Poin, Maung Bandung Masih Juru Kunci!
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 kelar laga Persib Bandung vs Lion City Sailors akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- masih jadi juru kunci.

Ya, duel sengit Persib Bandung vs Lion City Sailors di matchday ketiga Grup F baru saja rampung digelar. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (24/10/2024) malam WIB itu berakhir dengan skor 1-1.

Persib Bandung vs Lion City Sailors

Persib unggul lebih dahulu dalam laga ini lewat aksi Tyronne del Pino (43’). Kemudian, Lion City Sailors menyamakan kedudukan lewat aksi Balley Wright pada menit ke-49.

Tetapi, setelah itu, Persib harus bermain dengan 10 orang saja. Penyebabnya, Dimas Drajad dikartu merah wasit usai menanduk pemain Lion City Sailors.

Hasil imbang membuat Persib merebut poin pertamanya di AFC Champions League 2 2024-2025. Tetapi, mereka masih terjerembab di dasar klasemen dengan 1 poin.

Posisi puncak klasemen sementara Grup F sendiri ditempati oleh Port FC. Klub asal Thailand yang turut diperkuat pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, itu total sudah mengemas 6 poin dari 2 laga yang telah dijalani.

Port FC sukses menambah 3 poin usai mengalahkan Zhejiang dengan skor 1-0. Gol semata wayang Port FC dicetak oleh Felipe da Silva Amorim pada menit ke-69.

Kemudian, posisi kedua di klasemen ditempati oleh Lion City Sailors. Klub asal Singapura itu sudah mengemas 4 poin dari 2 laga yang telah dijalani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638939/ajang-olahraga-lari-pln-electric-run-2025-dorong-kesadaran-energi-terbarukan-ufn.webp
Ajang Olahraga Lari PLN Electric Run 2025 Dorong Kesadaran Energi Terbarukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pembalap_muda_indonesia_veda_ega_pratama_kanan.jpg
Honda Team Asia Resmi Perkenalkan Veda Ega Pratama untuk Moto3 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement