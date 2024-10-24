Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Lion City Sailors: Gol Tyronne del Pino Bawa Maung Bandung Unggul 1-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |19:47 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Lion City Sailors: Gol Tyronne del Pino Bawa Maung Bandung Unggul 1-0!
Tyronne del Pino kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HASIL babak pertama Persib Bandung vs Lion City Sailors akan diulas Okezone. Kini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung – unggul 1-0.

Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (24/10/2024) malam WIB. Ini merupakan laga ketiga Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. Gol semata wayang Persib dicetak oleh Tyronne del Pino (43’).

Tyronne del Pino

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib langsung mendapat peluang emas di awal laga. Sayang, umpan lambung ciamik dari Ciro Alves gagal disambut.

Setelah itu, Lion City Sailors bermain agresif. Mereka intens tebar serangan. Salah satunya datang dari sepak pojok, tetapi beruntung bola masih bisa dihalau Kevin Mendoza.

Pada menit ke-26, Persib nyaris membuka keunggulan. Sepak pojok Marc Klok kala itu dapat membuat bola mengarah tepat ke gawang Lion City Sailors. Sayangnya, bola masih bisa ditepis oleh Izwan Mahbud.

Jelang akhir laga, tepatnya pada menit ke-43, Persib akhirnya bisa memecah kebuntuan. Ialah Tyronne yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil melakukan serangan balik cepat usai mendapat umpan ciamik dari Dimas Drajad. Keunggulan Persib 1-0 bertahan hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/51/1638473/hadiri-munas-icf-issi-kapolri-komitmen-majukan-olahraga-sepeda-nasional-nci.jpg
Hadiri Munas ICF ISSI, Kapolri: Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_andalan_persib_bandung_thom_haye.jpg
Sahabat Jadi Lawan! Tim Receveur Siap Hancurkan Thom Haye di Laga Panas Bali United Vs Persib 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement