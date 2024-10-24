Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Lion City Sailors: Gol Tyronne del Pino Bawa Maung Bandung Unggul 1-0!

HASIL babak pertama Persib Bandung vs Lion City Sailors akan diulas Okezone. Kini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung – unggul 1-0.

Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (24/10/2024) malam WIB. Ini merupakan laga ketiga Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. Gol semata wayang Persib dicetak oleh Tyronne del Pino (43’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib langsung mendapat peluang emas di awal laga. Sayang, umpan lambung ciamik dari Ciro Alves gagal disambut.

Setelah itu, Lion City Sailors bermain agresif. Mereka intens tebar serangan. Salah satunya datang dari sepak pojok, tetapi beruntung bola masih bisa dihalau Kevin Mendoza.

Pada menit ke-26, Persib nyaris membuka keunggulan. Sepak pojok Marc Klok kala itu dapat membuat bola mengarah tepat ke gawang Lion City Sailors. Sayangnya, bola masih bisa ditepis oleh Izwan Mahbud.

Jelang akhir laga, tepatnya pada menit ke-43, Persib akhirnya bisa memecah kebuntuan. Ialah Tyronne yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil melakukan serangan balik cepat usai mendapat umpan ciamik dari Dimas Drajad. Keunggulan Persib 1-0 bertahan hingga akhir babak pertama.