Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025

LINK live streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Kamis (24/10/2024) pukul 19.00 WIB ini dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Ya, perjalanan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 akan berlanjut hari ini. Memasuki matchday ketiga, Marc Klok cs akan menjamu klub Singapura, Lion City Sailors.

Kemenangan tentunya jadi target Persib dalam laga ini. Sebab, Persib masih terpuruk di dasar klasaemen Grup F.

Dari 2 laga yang dijalani, Persib belum menang sekalipun. Mereka kalah dari Port FC di laga perdana dengan skor 0-1. Kemudian, pasukan Bojan Hodak juga tumbang saat tandang ke markas klub China, Zhejiang, dengan skor 0-1.

Tetapi, Persib harus mempersiapkan diri dengan baik jika ingin menang pada malam hari nanti. Sebab, Lion City Sailors tengah berjaya. Mereka ada di puncak klasemen dengan 3 poin. Unggul selisih gol dari Port FC.

Meski begitu, para pemain Persib Bandung tak gentar. Bahkan kiper Persib, Kevin Ray Mendoza, optimistis bisa mendulang hasil manis.

“Kami sudah melihat cuplikan permainan mereka dan mereka adalah tim yang bagus. Mereka sudah mendapat poin sedangkan kami belum memiliki poin, jadi ini pertandingan yang harus dimenangkan,” ujar Mendoza di Stadion Siliwangi, Bandung, Kamis (24/10/2024).