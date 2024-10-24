Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:13 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2024-2025 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Kamis (24/10/2024) pukul 19.00 WIB ini dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Ya, perjalanan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025 akan berlanjut hari ini. Memasuki matchday ketiga, Marc Klok cs akan menjamu klub Singapura, Lion City Sailors.

Persib Bandung

Kemenangan tentunya jadi target Persib dalam laga ini. Sebab, Persib masih terpuruk di dasar klasaemen Grup F.

Dari 2 laga yang dijalani, Persib belum menang sekalipun. Mereka kalah dari Port FC di laga perdana dengan skor 0-1. Kemudian, pasukan Bojan Hodak juga tumbang saat tandang ke markas klub China, Zhejiang, dengan skor 0-1.

Tetapi, Persib harus mempersiapkan diri dengan baik jika ingin menang pada malam hari nanti. Sebab, Lion City Sailors tengah berjaya. Mereka ada di puncak klasemen dengan 3 poin. Unggul selisih gol dari Port FC.

Meski begitu, para pemain Persib Bandung tak gentar. Bahkan kiper Persib, Kevin Ray Mendoza, optimistis bisa mendulang hasil manis.

“Kami sudah melihat cuplikan permainan mereka dan mereka adalah tim yang bagus. Mereka sudah mendapat poin sedangkan kami belum memiliki poin, jadi ini pertandingan yang harus dimenangkan,” ujar Mendoza di Stadion Siliwangi, Bandung, Kamis (24/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/31/11/1638705/cek-di-sini-pfl-2-membuka-proses-seleksi-untuk-klub-mulai-2-november-2025-urb.jpg
Cek di Sini! PFL 2 Membuka Proses Seleksi untuk Klub Mulai 2 November 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
PBSI Patenkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri sebagai Pasangan Ganda Putra Tetap
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement