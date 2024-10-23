Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |11:04 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-17 akan memulai perjalanan pentingnya dalam ajang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Malam ini, Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu tim terkuat di Grup G, yaitu Kuwait U-17. Pertandingan ini akan digelar pada Rabu (23/10/2024), pukul 20:30 WIB yang dapat disaksikan di sini.

Laga ini tak hanya menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda Asia, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengamankan langkah mereka menuju babak utama Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 memasuki kualifikasi dengan motivasi tinggi setelah melalui berbagai persiapan yang matang di bawah arahan Nova Arianto. Para pemain muda ini telah menjalani serangkaian uji coba untuk meningkatkan kualitas permainan mereka baik dari segi fisik maupun taktik.

Kuwait, sebagai tuan rumah Grup G, diprediksi akan menjadi lawan tangguh bagi Indonesia. Tim ini memiliki keuntungan tampil di hadapan pendukung sendiri, yang tentu akan memberikan suntikan motivasi tambahan.

Timnas Indonesia U-17

Namun, Timnas Indonesia U-17 tak gentar dengan status Kuwait sebagai tuan rumah. Sebaliknya, mereka justru ingin membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional dan menantang dominasi lawan di pertandingan ini.

