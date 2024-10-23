Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17: Fadly Alberto Tegaskan Garuda Asia Siap Menang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |08:40 WIB
Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17: Fadly Alberto Tegaskan Garuda Asia Siap Menang
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Kuwait U-17 di laga perdana Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

MISHREF - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Fadly Alberto menegaskan pasukannya sudah siap menang atas Kuwait U-17 dan mengantarkan Garuda Asia lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Pasalnya ia merasa Timnas Indonesia U-17 sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk tampil di ajang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 tersebut.

Laga pertama skuad Garuda Asia di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 nanti adalah Kuwait U-17. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait, Rabu (23/10/2024) pukul 21.30 WIB.

Jelang laga tersebut, Fadly Alberto mengatakan Timnas Indonesia U-17 sangat bersemangat untuk segera turun laga dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 tersebut. Sebab, tim asuhan Nova Arianto tersebut sudah melakukan persiapan dengan cukup matang.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-17 telah mempersiapkan diri cukup matang dengan melakukan TC jangka panjang mulai dari Bali, Bogor, Spanyol, hingga ke Qatar. Semua itu dilakukan agar mereka bisa lolos ke Piala Asia U-17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi pada April 2025 mendatang.

Timnas Indonesia U-17

"Tentunya kita sudah sangat siap sekali. Intinya ini yang kita tunggu-tunggu sejak TC. Saya sangat siap sekali,"kata Fadly Alberto dalam keterangan MNC Portal Indonesia peroleh, Selasa (22/10/2024).

Halaman:
1 2
      
