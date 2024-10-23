Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |06:16 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
LINK live streaming RCTI+ laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 malam ini, Rabu (23/10/2024) dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang dimainkan di Abdullah Al Khalifa Stadium, Mishref, Kuwait tersebut diketahui akan kick-0ff pada pukul 21.30 WIB.

Laga tersebut merupakan aksi pertama skuad Nova Arianto di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Kemenangan wajib diraih Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– jika ingin menjaga kans lolos ke putaran final yang akan berlangsung di Arab Saudi pada tahun depan.

Kabar baiknya, pasukan Timnas Indonesia U-17 tengah dalam kondisi yang prima. Itu jelas menjadi kabar positif karena Timnas Indonesia U-17 membutuhkan kekuatan terbaiknya demi bisa menumbangkan tuan rumah Grup G tersebut.

"Oke, kalau melihat kondisi pemain, para pemain sudah sangat bugar untuk pertandingan besok. Saya harap pemain memahami apa yang kita rencanakan besok," ujar Nova Arianto jelang laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17, Rabu (23/10/2024).

Timnas Indonesia U-17

Tentu dengan memiliki kondisi yang baik serta persiapan yang matang, harapan Nova Arianto adalah Timnas Indonesia U-17 bisa memetik kemenangan. Kemenangan atas Kuwait U-17 penting demi meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi pemain sebelum menghadapi dua tim lainnya di Grup G, yakn Australia U-17 dan Kepulauan Mariana Utara U-17.

