HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Senang Timnas Indonesia U-17 Bebas dari Cedera, Siap Gempur Kuwait U-17!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |21:05 WIB
Nova Arianto Senang Timnas Indonesia U-17 Bebas dari Cedera, Siap Gempur Kuwait U-17!
Pemain-pemain Timnas Indonesia U-17 terbebas dari cedera jelang lawan Kuwait U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

MISHREF – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, senang melihat skuadnya bebas dari cedera H-1 jelang menghadapi Timnas Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Hal itu akan jadi modal penting.

Skuad Garuda Asia tergabung di Grup G bersama dengan Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17 dan Timnas Australia U-17. Tim itu dibebani target untuk lolos Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17

Nova mengatakan dalam pemusatan latihan (TC) beberapa waktu memang ada pemain yang cedera. Namun, menurutnya saat ini para pemain Timnas Indonesia U-17 sudah pulih sepenuhnya.

"Saya bersyukurnya saat berlatih di Spanyol dan Qatar banyak pemain yang cedera, tetapi pada H-1 saya lihat semua pemain dalam kondisi terbaiknya," kata Nova dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (22/10/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan, seluruh pemain tim asuhannya sudah siap dimainkan dalam laga nanti. Hal itu pun membuatnya lebih leluasa menyiapkan skema permainan yang akan diterapkan.

"Semuanya siap untuk tampil besok (Rabu)," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
