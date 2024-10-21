Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sering Dirugikan AFC, Waktunya Timnas Indonesia Hengkang ke UEFA?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:45 WIB
Sering Dirugikan AFC, Waktunya Timnas Indonesia Hengkang ke UEFA?
Timnas Indonesia bisa saja hengkang ke UEFA karena sering dirugikan AFC. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

SERING dirugikan keputusan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), waktunya Timnas Indonesia hengkang ke Federasi Sepakbola Eropa (UEFA)? Dalam satu tahun terakhir sudah beberapa kali Timnas Indonesia dirugikan wasit-wasit asal Asia, entah itu kelompok umur maupun tim senior

Masih hangat dalam ingatan ketika wasit Nasrullo Kabirov memberikan hukuman penalti dan kartu merah gaib kepada Timnas Indonesia U-23 saat bertemu tuan rumah Qatar U-23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024. Akibatnya, Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Qatar U-23.

Nasrullo Kabirov rugikan Indonesia di laga Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23. (Foto: AFC)

Terbaru, wasit Ahmed Al Kaf memberikan keputusan aneh saat memimpin laga Bahrain vs Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Ia memberikan injury time lebih dari waktu yang ditentukan, sehingga Timnas Indonesia dibobol Bahrain dan laga pun berakhir sama kuat 2-2.

PSSI pun mengajukan protes kepada AFC terkait dua keputusan janggal di atas. Lantas, apa hasilnya? Nihil! AFC malah memberikan hukuman kepada Shin Tae-yong, Ivar jenner dan Justin Hubner karena mengkritik Nasrullo Kabirov.

Di saat bersamaan, AFC justru bertindak cepat ketika Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) meminta laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada 25 Maret 2025 digelar di tempat netral karena alasan keamanan. Dalam rilis yang mereka keluarkan, AFC mengaku akan berdiskusi lebih dulu dengan BFA, PSSI dan FIFA sebelum mengeluarkan keputusan.

Apakah kejanggalan di atas membuat PSSI berpikiran untuk hengkang ke UEFA? Sebelumnya pada 1992 ada Israel yang memilih meninggalkan AFC untuk pindah ke UEFA, sekalipun teritorial mereka jelas berada di Asia Barat.

