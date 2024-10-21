Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bahrain Minta Laga Kontra Timnas Indonesia Dipindah, Menpora Dito: Pemerintah Bakal Surati FIFA

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:37 WIB
Bahrain Minta Laga Kontra Timnas Indonesia Dipindah, Menpora Dito: Pemerintah Bakal Surati FIFA
Menpora RI, Dito Ariotedjo, memastikan akan menyurati FIFA terkait permintaan Bahrain (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, memastikan pemerintah akan mengirim surat ke FIFA terkait permohonan Bahrain FA memindahkan laga kontra Timnas Indonesia ke venue netral. Ia menjamin pihaknya akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap tim tamu yang datang.

BFA lewat pernyataan resminya telah meminta ke AFC agar laga tandang melawan Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Permintaan itu muncul karena mereka khawatir dengan keamanan skuadnya buntut dari teror yang diberikan warganet kepada pemain Timnas Bahrain.

Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Adapun teror-teror tersebut merupakan dari bentuk rasa kecewa warganet soal laga kontroversial Bahrain versus Timnas Indonesia yang berakhir imbang 2-2 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu bahkan sampai menyedot perhatian karena wasit Ahmed Al Kaf berat sebelah dalam memimpin laga.

Laporan BFA sendiri telah direspons oleh AFC. Dalam pernyataannya, mereka menyebut akan mendalami lebih lanjut serta melakukan diskusi dengan FIFA, PSSI, dan BFA dalam menentukan keputusan dari laporan tersebut.

Menanggapi hal itu, Menpora Dito menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSSI. Politisi Partai Golkar itu menyatakan pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan dari skuad Bahrain saat bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret 2025.

“Terkait dengan kecurangan, itu diserahkan langsung dengan tim PSSI yang akan melakukan advokasi,” kata Dito usai kembali ditunjuk sebagai Menpora RI di Istana Kepresidenan, dikutip Senin (21/10/2024).

Halaman:
1 2
      
