Jadwal dan Link Live Streaming Pekan Ke-10 Liga Spanyol 2024-2025: Barcelona vs Sevilla hingga Celta Vigo vs Real Madrid

Saksikan pertandingan pekan ke-10 Liga Spanyol 2024-2025 di RCTI+. (Foto: RCTI+)

MEMASUKI pekan ke-10, persaingan untuk menjadi yang terbaik di Liga Spanyol semakin sengit. Pemimpin klasemen sementara Barcelona yang baru sekali mengalami kekalahan akan bertanding melawan Sevilla.

Sedangkan rival abadinya Real Madrid bertandang melawan Celta Vigo pada Minggu (20/10).

Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:

Sabtu, 19 Oktober

Alaves vs Valladolid LIVE 01:55 WIB

Athletic Club vs Espanyol LIVE 18:55 WIB

Osasuna vs Real Betis LIVE 21:10 WIB

Girona vs Real Sociedad LIVE 23:25 WIB

Minggu, 20 Oktober

Celta Vigo vs Real Madrid LIVE 01:55 WIB

Mallorca vs Rayo Vallecano LIVE 18:55 WIB

Atletico Madrid vs Leganes LIVE 21:10 WIB

Villarreal vs Getafe LIVE 23:25 WIB

Senin, 21 Oktober

Barcelona vs Sevilla LIVE 01:55 WIB

Selasa, 22 Oktober

Valencia vs Las Palmas LIVE 01:55 WIB