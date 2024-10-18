MEMASUKI pekan ke-10, persaingan untuk menjadi yang terbaik di Liga Spanyol semakin sengit. Pemimpin klasemen sementara Barcelona yang baru sekali mengalami kekalahan akan bertanding melawan Sevilla.
Sedangkan rival abadinya Real Madrid bertandang melawan Celta Vigo pada Minggu (20/10).
Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:
Sabtu, 19 Oktober
Alaves vs Valladolid LIVE 01:55 WIB
Athletic Club vs Espanyol LIVE 18:55 WIB
Osasuna vs Real Betis LIVE 21:10 WIB
Girona vs Real Sociedad LIVE 23:25 WIB
Minggu, 20 Oktober
Celta Vigo vs Real Madrid LIVE 01:55 WIB
Mallorca vs Rayo Vallecano LIVE 18:55 WIB
Atletico Madrid vs Leganes LIVE 21:10 WIB
Villarreal vs Getafe LIVE 23:25 WIB
Senin, 21 Oktober
Barcelona vs Sevilla LIVE 01:55 WIB
Selasa, 22 Oktober
Valencia vs Las Palmas LIVE 01:55 WIB